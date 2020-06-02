MAÇ SONUCU | Köln 2-4 Leipzig

Almanya Bundesliga’nın 29. haftasının kapanış maçında Köln ile Leipzig karşı karşıya geldi. Mücadeleyi konuk takım geriye düşmesine rağmen 4-2 kazanmayı başardı.

RheinEnergie Stadyumu’nda oynanan müsabakada gol perdesini 7. dakikada Cordoba açarken, ev sahibi ekip 1-0 öne geçti. 20’de Schick, 38’de ise Nkunku ile rakibine yanıt veren Leipzig, ilk yarıyı 2-1 önde kapattı. Karşılaşmanın ikinci yarısında 10 dakikada 3 gol geldi. 50’de Leipzig, Werner ile farkı 2’ye çıkartırken, 55’te Modeste farkı yeniden 1’e çekti. 57. dakikada Olmo ile fişi çeken Leipzig, müsabakayı 4-2’lik skorla galip bitirdi.

Bu sonuçla Leipzig puanını 58’e yükseltirken, FC Köln ise 34 puanda kaldı.