Lewis Hamilton’dan çok sert George Floyd tepkisi: Kim olduğunuzu biliyorum

Formula 1’de Mercedes takımı için yarışan dünyanın en önemli pilotlarından Lewis Hamilton, Formula 1 dünyasını eleştiren bir mesajla gündeme geldi. ABD’de George Floyd’un polis memuru tarafından katledilmesinin ardından başlayan eylemlere destek verdiğini belirten yıldız isim, bu süreçte yalnız bırakıldığından şikayetçi oldu.

Beyazların egemen olduğu Formula 1 dünyasının, yaşanan ırkçı polis şiddetine sessiz kaldığının altını çizen Lewis Hamilton “İçlerinizden bazıları çok büyük yıldızlar ama adaletsizlik karşısında sessiz kalmayı tercih ediyorsunuz. Beyazların egemen olduğu Formula 1 dünyasından yaşananlara karşı tek bir tepki yok. Ben Formula 1 içinde beyaz olmayan insanlardan biriyim ve tepkimde yalnız kalıyorum. Kim olduğunuzu biliyorum ve şunu bilin ki sizi görüyorum” dedi.

Irkçılığın sadece ABD’de değil tüm dünyada büyük bir sorun olduğunun da altını çizen Lewis Hamilton “Irkçılık İngiltere’de, İspanya’da, İtalya’da, dünyanın her yerinde var. İnsanlar ırkçılık ve nefretle doğmuyor. Bunlar bize sonradan öğretiliyor” ifadelerini kullandı.

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