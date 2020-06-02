KKTC’de futbol heyecanı 18 Haziran’da başlayacak

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) Başkanı Hasan Sertoğlu, Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli ve Spor Dairesi Genel Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Deniz Dana ile ara verilen liglerin durumuyla ilgili bir toplantı gerçekleştirdi.

KTFF’nin resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, Süper Lig ve 1. Lig maçlarının 18 Haziran’da başlamasına karar verdi.

Toplantıda alınan kararlar şöyle: