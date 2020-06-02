George Floyd, FIFA’nın da gündeminde! FIFA’dan federasyonlara sağduyu çağrısı

George Floyd’un ölümünün yankıları tüm dünyada yoğun bir şekilde hissedilirken FIFA da harekete geçti. Turnuva organizatörlerine ve üyelerine bir çağrıda bulunan FIFA, federasyonlardan “sağduyulu” hareket etmelerini talep etti.

FIFA’nın uyarısına göre federasyonların disiplin kurulları, George Floyd’un öldürülmesini protesto eden saha için eylemlerini ele alırken normal şartlara göre değil, ortak akla göre hareket edecek. FIFA uyarısında “Organizasyonların düzenleyicileri sağduyu kullanmalı ve olayları çevreleyen bağlamı dikkate almalıdır” dedi.

Bilindiği üzere FIFA kurallarına göre oyuncuların formalarında herhangi bir politik, dini ve kişisel slogan, ifade ve görüntü kullanmaları yasak. 2014’te formaların altındaki atletlere bir mesaj yazıp göstermek de bu kısıtlamaya dahil edildi.

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FIFA’nın hızlı bir şekilde harekete geçmesinde Bundesliga’da yapılan protestolar etkili oldu. Hafta sonu Bundesliga’da oynanan maçlarda Borussia Dortmund’dan Jadon Sancho ve Achraf Hakimi, formalarının altındaki tişörtlerde yazılı olan “George Floyd için adalet” mesajını gösterdi.

Schalke 04 forması giyen Weston McKennie ise koluna aynı mesajın yazılı olduğu bir bant takarak maça çıktı. Öte yandan Borussia Mönchengladbach’tan Marcus Thuram ise Union Berlin’e attığı gol sonrası diz çökerek Floyd’u andı.

Bunun üzerine Almanya Futbol Federasyonu olayları incelemeye aldıklarını açıkladı. FIFA ise açıklamasında “FIFA, George Floyd konusunun trajik koşulları ışığında birçok futbolcunun ifade ettiği duyguların derinliğini ve birçoğunun duyduğu endişeleri tamamen anlıyor” ifadelerine yer verildi.

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FIFA ırkçılığa karşı mücadelenin altını çizdi: “FIFA, ırkçılığa ve her türlü ayrımcılığa karşı kararlı bir şekilde kendini sürekli olarak ifade etmektedir ve kısa süre önce bu tür davranışların ortadan kaldırılmasına yardımcı olmak adına kendi disiplin kurallarını da güçlendirmiştir.

FIFA, ırkçılık karşıtı mesajlarını sıklıkla FIFA himayesindeki maçlara da taşıyan ırkçılık karşıtı birçok kampanyayı desteklemektedir.”