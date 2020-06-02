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Sözcü

Gennaro Gattuso’nun acı günü!

İtalyan futbolunun efsane ismi Napoli teknik direktörü Gennaro Gattuso'nun kız kardeşi Francesca Gattuso, 37 yaşında hayatını kaybetti.

19:05 -
Haberler Futbol
Gennaro Gattuso’nun acı günü!

İtalyan futbolunun yetiştirdiği en iyi orta saha oyuncularından biri olan Napoli’nin teknik direktörü Gennaro Gattuso’nun kız kardeşi Francesca Gattuso, hayatını kaybetti.

Geçtiğimiz Şubat ayından itibaren yoğun bakımda tedavisi süren 37 yaşındaki Francesca Gattuso’nun aylardır verdiği yaşam savaşını yitirdiği açıklandı.

İtalyan teknik adam Gennaro Gattuso’nun haberi Castel Volturno’da Napoli antrenmanında aldı. 42 yaşındaki teknik adam, kız kardeşinin hastalandığı gün oynanan Sampdoria maçının ardından haberi alır almaz basın toplantısını beklemeden hastaneye gitmişti.

Gennaro Gattuso’nun futbolculuğu döneminde uzun yıllar boyunca formasını giydiği İtalya ekibi Milan, Twitter hesabından eski futbolcusuna başsağlığı dileyerek, “Francesca Gattuso, hastalığa karşı güçlü bir duruş sergiledi ve yaşamı boyunca Milan kentine ve kulübüne güç verdi. Gennaro, senin ve ailenin sonsuz acısını paylaşıyoruz. Huzur içinde uyu Francesca.” mesajını paylaştı.

Hayatını kaybeden Francesca Gattuso, İtalyan devi Milan’da uzun yıllar boyunca sekreterlik görevini üstlenmişti.

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Son güncelleme: 19:06 02.06.2020