Formula 1’de ilk 8 yarış açıklandı

Formula 1’de yeni sezon 4 ay gecikmeli de olsa başlıyor. Corona virüsü nedeniyle 15 Mart’ta Avustralya’da başlaması gereken sezon iptal olan yarışlarn nedeniyle başlamamıştı.

Formula 1 yaptığı açıklamada onaylanan ilk 8 yarış takvimini duyurdu. Normal sezona göre daha sık yarışlarına olacağı sezonun ilk 8 yarışı şöyle;

5 Temmuz – Avusturya

12 Temmuz – Avusturya

19 Temmuz – Macaristan

2 Ağustos – Britanya

9 Ağustos – Britanya

16 Ağustos – İspanya

30 Ağustos – Belçika

6 Eylül – İtalya

BREAKING: The opening 8 races of a revised 2020 calendar are now confirmed

All 8 are currently set to be closed events, operating under the strongest safety procedures

Further races will be announced in the coming weeks pic.twitter.com/vQioKOAkQo

— Formula 1 (@F1) June 2, 2020