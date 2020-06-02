Formula 1’de ilk 8 yarış açıklandı

Formula 1’de yeni sezon 4 ay gecikmeli de olsa başlıyor. Corona virüsü nedeniyle 15 Mart’ta Avustralya’da başlaması gereken sezon iptal olan yarışlarn nedeniyle başlamamıştı.

Formula 1 yaptığı açıklamada onaylanan ilk 8 yarış takvimini duyurdu. Normal sezona göre daha sık yarışlarına olacağı sezonun ilk 8 yarışı şöyle;

5 Temmuz – Avusturya

12 Temmuz – Avusturya

19 Temmuz – Macaristan

2 Ağustos – Britanya

9 Ağustos – Britanya

16 Ağustos – İspanya

30 Ağustos – Belçika

6 Eylül – İtalya