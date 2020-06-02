Formula 1’de ilk 8 yarış açıklandı

Formula 1’de yeni sezon 4 ay gecikmeli de olsa başlıyor. Corona virüsü nedeniyle 15 Mart’ta Avustralya’da başlaması gereken sezon iptal olan yarışlarn nedeniyle başlamamıştı.
Formula 1 yaptığı açıklamada onaylanan ilk 8 yarış takvimini duyurdu. Normal sezona göre daha sık yarışlarına olacağı sezonun ilk 8 yarışı şöyle;
5 Temmuz – Avusturya
12 Temmuz – Avusturya
19 Temmuz – Macaristan
2 Ağustos – Britanya
9 Ağustos – Britanya
16 Ağustos – İspanya
30 Ağustos – Belçika
6 Eylül – İtalya
BREAKING: The opening 8 races of a revised 2020 calendar are now confirmed
All 8 are currently set to be closed events, operating under the strongest safety procedures
Further races will be announced in the coming weeks pic.twitter.com/vQioKOAkQo
— Formula 1 (@F1) June 2, 2020