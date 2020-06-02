Floyd Mayweather, George Floyd’un cenaze masraflarını üstlenmek istedi

Serveti, maçları ve zenginliğini sosyal medyada açıkça paylaşmasıyla bazı kesimin tepkisini çeken Amerikalı boksör Floyd Mayweather’dan dikkat çeken bir çıkış geldi.

Amerika Birleşik Devletleri’nde Minneapolis şehrinde polis Derek Chauvin’in kendisine uyguladığı şiddet sonrasında hastane yolunda hayatını kaybeden ve ülkede büyük bir protestolara neden olduğu George Floyd, 9 Haziran Salı günü defnedilecek.

46 yaşında hayatını kaybeden Floyd için Houston, Minnesota ve Charlotte’ta 3 ayrı cenaze töreni düzenlenecek. Birçok NBA yıldızı George Floyd’un ölümüne tepki göstermek için halkla birlikte sokakta gösterilere katılırken, Floyd Mayweather da George’un ailesine ulaşarak cenaze masraflarını karşılamak ve aileye destek olmak istediğini iletti.

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44 yaşındaki polis Chauvin, üçüncü derece cinayet ve ikinci derecede kasıtsız öldürme suçlarından tutuklandı. Olay yerindeki 3 polis hakkında ise işlem yapılmadı.

NBA efsanesi Michael Jordan, dünyada golfün 1 numarası Tiger Woods olmak üzere dünyada birçok sporcu ve kulüp George Floyd’un ölümüne sessiz kalmayarak açıklamalarda bulundu.

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OTOPSİ RAPORU ÇIKTI

Geçen hafta Minneapolis'te polisin orantısız şiddet uyguladığı 46 yaşındaki George Floyd'un otopsi raporu hazırlandı. Floyd'un ailesi tarafından tutulan bağımsız uzmanlar tarafından hazırlanan otopsi raporunda Floyd'un boğazına ve sırtına yapılan baskı sebebiyle nefes almakta güçlük çektiği ve bu sebeple boğularak öldüğü doğrulandı.

George Floyd gösterleri sonrasında ABD hükümeti çıkan olaylar nedeniyle önlemler almaya başladı

ABD'nin farklı bölgelerine yayılan gösteriler zaman zaman çatışmaya döndü. Özellikle sokağa çıkma yasağının uygulandığı bölgelerde polis biber gazı, ses bombası gibi silahlar kullandı. Bazı bölgelerde askeri helikopter devriye gezdi.

ABD genelinde en az 40 şehirde sokağa çıkma yasağı uygulanırken Washington DC de dahil olmak üzere 24 eyalette Ulusal Muhafızlar aktif hale getirildi.