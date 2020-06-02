SÖZCÜ PLUS GİRİŞ
Skor spor haberleri
Sözcü

Fenerbahçe’de Kruse çıkmazı!

Sakatlığı bulunmadığı halde ağrılarını bahane edip Fenerbahçe ile çalışmalara katılmayan Kruse'nin isteksiz tavırları yönetimi düşündürüyor.

SKOR ÖZEL | İrfan Yirmibeş
07:26 -
Haberler Fenerbahçe
Fenerbahçe’de Kruse çıkmazı!

Fenerbahçe’de geride kalan 26 haftada 20 lig maçına çıkıp 7 gol-7 asistle oynayan Max Kruse, pandemi süreciyle stop etti.

7 Mart'ta Denizlispor maçında sakatlanmasının ardından 3 aya yakın bir zaman geçse de Kruse, çalışmalarını aksatmaya devam ediyor. Riva'daki kampta bulunan Alman yıldız, ağrılarını bahane edip takımla birlikte çalışmalara çıkmıyor ve salonda bireysel olarak güç depoluyor. Bu tavırlarıyla yeni sezonda takımda olmak istemediğini ortaya koyan Kruse'nin davranışları yönetimi düşündürüyor.

Yönetim, 7 milyon Euro'luk satış geliri elde etmek için oyuncusundan kalan 8 haftada yüksek performans bekliyor ama hazır olmayan Alman futbolcu ilk hafta oynayamayacak.

Fenerbahçe Max Kruse