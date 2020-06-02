Fenerbahçe’de Kruse çıkmazı!

Fenerbahçe’de geride kalan 26 haftada 20 lig maçına çıkıp 7 gol-7 asistle oynayan Max Kruse, pandemi süreciyle stop etti.

7 Mart'ta Denizlispor maçında sakatlanmasının ardından 3 aya yakın bir zaman geçse de Kruse, çalışmalarını aksatmaya devam ediyor. Riva'daki kampta bulunan Alman yıldız, ağrılarını bahane edip takımla birlikte çalışmalara çıkmıyor ve salonda bireysel olarak güç depoluyor. Bu tavırlarıyla yeni sezonda takımda olmak istemediğini ortaya koyan Kruse'nin davranışları yönetimi düşündürüyor.

Yönetim, 7 milyon Euro'luk satış geliri elde etmek için oyuncusundan kalan 8 haftada yüksek performans bekliyor ama hazır olmayan Alman futbolcu ilk hafta oynayamayacak.