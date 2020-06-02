Fatih Terim sistemi değiştiriyor

Ara verilen sezon boyunca sakatlıklar nedeniyle çok sıkıntı çeken ve sürekli eksik kalan Galatasaray, geri dönüş sürecinde hemen hemen tam takım olmanın sevincini yaşıyor. Sol diz ön çapraz bağları ve menisküsünden ameliyat olan Luyindama dışında sarı-kırmızılılarda eksik kalmadı. Özellikle Florin Andone'nin ara sonrası çok formda görülmesi, Teknik Direktör Fatih Terim'in yüzünü güldürdü. Aslan'ın deneyimli hocası, kalan 8 haftada sistem değişikliğine gidebilir.

Lige verilen ara öncesi 4-1-4- 1'e ağırlıklı veren ve iyi sonuçlar alan Terim'in, Andone'nin formundan yararlanmak için 4-4-2'yi düşündüğü belirtiliyor. Rumen forvet, ileri ikilide Radamel Falcao'ya partnerlik yaparken bir başka formda isim Adem Büyük de alternatif oyuncu olarak forma bekleyecek. Savunma hattı belli olan Terim, orta dörtlünün merkezinde Seri ile Lemina'yı kullanacak. Kanatlardaki Onyekuru ve Feghouli, hücum ağırlıklı isimler olduğu için sistem 4-2-4 de olabilecek.