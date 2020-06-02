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Barcelona için şok corona iddiası! 5 futbolcu ve 2 teknik ekip çalışanı…

İspanya La Liga devi Barcelona hakkında ülke basınında çarpıcı bir iddia ortaya atıldı. RAC1'in verdiği bilgiye göre, corona virüsü pandemisinin başladığı günlerde 5 futbolcu ve 2 teknik ekip üyesinin testleri pozitif çıktı. Haberde, hastalığa yakalanan kişilerin tedavilerinin gerçekleştiği ve sağlıklarına kavuştukları belirtildi.

SKOR DIŞ HABER
12:56 -
Haberler Futbol

Corona virüsü nedeniyle ara verilen futbol yeniden sahne almaya başlarken İspanya basını gündeme bomba gibi oturan bir haberle çalkalandı. Katalan radyo kanalı RAC1, 5 Barcelona futbolcusu ve 2 teknik ekip üyesinin corona virüs testlerinin pozitif olduğunu açıkladı.

Pandeminin başladığı günlerde takıma yapılan kan testi sonuçlarında pozitif çıkan kişilerin asemptomatik olduğu iddia edilirken hastalığa yakalananların hepsinin şu anda formda ve sağlıklı bir durumda olduğu belirtildi.

RAC1 tarafından verilen bilgiler, kulüp tarafından onaylanmazken La Liga’nın corona virüsü vakalarına ilişkin raporlarında yer almadı.

İddialara göre; antrenmanlara tekrar başlama kararı verildiğinde, daha önce corona virüsü testi pozitif çıkan oyuncuların hastalığa karşı daha duyarlı olabileceği konusunda büyük bir endişe var.

Katalan devi şu an antrenmanlarını normal şekilde sürdürürken, takımdaki tek sakat futbolcu zaman zaman A takımla antrenmanlara açıkan B takım oyuncusu Monchu.

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