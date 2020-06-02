Alexander Sörloth’tan George Floyd paylaşımı!

ABD’de polis memuru Derek Chauvin’in uzun süre diziyle boynuna bastırması sonucu nefessiz kalarak hayatını kaybeden siyahi vatandaş George Floyd’un ölümünün ardından birçok isimden ırkçılık karşıtı mesajlar geldi. Bordo-mavili takımın Norveçli oyuncusu Alexander Sörloth, yaşananlara sessiz kalmayan isimler arasında. Golcü oyuncu, sosyal medya hesabından karartılmış bir fotoğraf paylaşarak altına da, “Black lives matter” yani; “Siyan hayatlar önemli” mesajı düştü. Norveçli oyuncu, sosyal medya hesabının hikaye kısmına ise siyah ve beyaz iki çocuğun fotoğrafını paylaştı.