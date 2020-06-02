5 Oyuncu değişikliği en çok kime yarayacak?

Süper Lig, corona virüsü salgını sonrası 12 Haziran'da yeniden başlayacak. Trabzonspor, Medipol Başakşehir, Galatasaray ve Demir Grup Sivasspor arasında geçmesi beklenen şampiyonluk yarışında, corona virüsü sonrası bazı önlemler alınacak.

Bu önlemlerden biri de, uzun süredir oynamayan futbolcuların sakatlık riskini azaltmak için uygulanacak olan 5 oyuncu değişikliği kuralı… Peki bu 5 oyuncu değişikliği, hangi takımlara, nasıl bir katkı sağlayacak?

Öncelikle 5 oyuncu değişikliği, yaş ortalaması yüksek, yedek kulübesi kuvvetli ve tempolu futbolu tercih eden takımların biraz daha fazla işine yarayacak.

EN ÖNEMLİSİ YEDEK KULÜBESİ

Sezon boyunca dört takıma da baktığımızda, yedek kulübesinden gelerek oyunu değiştiren futbolcu sayısı ikiyi geçmiyor. Bu nedenle oyuncu değişikliği hakkının 3’ten 5’e çıkmasının takımlara artı olarak dönebilmesi yedek kulübesinin kalitesi…Oyuna sonradan girerek, maçın şeklini değiştirecek oyuncu sayısındaki fazlalık, takımları yeni kural ile bir adım öne taşıyabilir.

Buna baktığımızda, yedek kulübesinden en fazla katkı sağlayan takım olan Demir Grup Sivasspor, rakiplerinden biraz geride kalırken, Medipol Başakşehir ön plana çıkıyor. Okan Buruk’un elinde Aleksic’in dışında Aziz Behich, Azubuike, Berkay, Elia, Robinho, Gulbrandsen, Mehmet Topal, Gökhan İnler gibi hem hücum etmesi hem de savunma yapması gerektiğinde etkili olabilecek isimler var.

ÇALIMBAY’IN DÖRDÜNCÜ İSMİ YOK

Rıza Çalımbay’ın kadrosunda Kone ve Erdoğan, oyuna sonradan girerek verdikleri katkıda Süper Lig’in ilk iki sırasında yer alıyor. Ancak Çalımbay, bu ikiliden başka değişiklik yapmak istediğinde elinde pek fazla seçenek yok. Sadece Yasin Öztekin’i bu isimlerin arasında sayabiliriz. Bu isimlerin yanına bir dördüncüyü koyamayan Demir Grup Sivasspor’da, takımın en önemli isimlerinden Fernando’nun da sakatlığı eklendiğinde, Rıza Çalımbay için oyuncu değişikliği hakkının 3 ya da 5 olması pek fark etmiyor gibi duruyor.

TRABZONSPOR’UN YEDEKLERİ GENÇ

Trabzonspor’un kulübesi daha çok gençlerden kurulu… Trabzonspor Teknik Direktörü Hüseyin Çimşir’in ise oyunu değiştirmek istediğinde ise genç oyunculara güvenecek. Doğan Erdoğan, Abdülkadir Parmak, Yusuf Sarı gibi isimler oyuna girdikten sonra takımın düşen enerjisini yeniden canlandırabilir. Bu isimlerin yanına Bilal Başacçıkoğlu ve Ekuban gibi teknik isimler de eklenebilir.

TERİM’İN HÜCUMDA ALTERNATİFİ BOL

Falcao’nun sakatlığında oldukça etkili bir performans sergileyen Adem Büyük ve sakatlıktan döndükten sonra katkı yapabileceğini kanıtlayan Emre Akbaba, Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim’in elini güçlendiriyor. Adem ve Emre ile birlikte Andone de Fatih Terim’in gol atılması gereken zamanlarda güvenebileceği isimlerden… Jimmy Durmaz ve Sekidika ise Terim’in oyuna sürebileceği ancak verimli olup olamayacakları soru işareti olan iki futbolcu…

OKAN BURUK’UN ELİ KUVVETLİ

Yedek kulübesindeki futbolcuların kalitesine baktığımızda Okan Buruk’un eli oldukça kuvvetli… Beş oyuncu değişikliği hakkından oldukça verimli faydalanabilir. Örnek bir senaryoda Okan Buruk, yenik duruma düştüğü maçta Robinho ve Elia’yı oyuna sürüp, skoru elde ettikten sonra Mehmet Topal ve Azubuike ile orta saha direncini arttırabilir. Daha sonra da Gulbrandsen’i oyuna sokup, Demba Ba’yı dinlendirebilir. Diğer üç takımda ise Okan Buruk’un elindeki kadro zenginliği pek yok gibi…

Medipol Başakşehir’in bu sezon hem Avrupa hem de Türkiye Ligi’ni aynı anda götürebilmesi, kadro genişliğinin bir kanıtı olarak karşımızda duruyor.

TRABZONSPOR İÇİN ARTI

Trabzonspor ve Demir Grup Sivasspor, ligin en tempolu futbolunu oynamaya çalışan takımlar… Galatasaray dengeli, Medipol Başakşehir ise sakin bir futbol anlayışını tercih ediyor.

Yüksek tempo nedeniyle maçların sonlarında fiziksel düşüş yaşayan Trabzonspor ve Demir Grup Sivasspor, yorulan oyuncuları dinlendirme konusunda 5 oyuncu değişikliği kuralından rakiplerine nazaran daha verimli faydalanacak.

Ancak yedek kulübesinden yorulan oyuncu yerine girecek olan futbolcunun, çıkan oyuncu ile en azından aynı performansı sergileyip sergilemeyeceği de önemli… Demir Grup Sivasspor’da yedek kulübesi çok geniş değil hem de futbolcuların yaş ortalaması yüksek… Yani tempoyu hızlandıracak isim pek fazla yok…

Trabzonspor ise, genç ve dinamik bir yedek kulübesine sahip olduğu için, maç sonuna doğru düşen tempoyu yeniden canlandırmada biraz daha avantajlı…

EN YAŞLISI BAŞAKŞEHİR

5 oyuncu değişikliğinin olumlu etkileyeceği bir diğer faktör ise yaş ortalaması… Şampiyonluk yarışındaki takımlardan Medipol Başakşehir, 29.9 yaş ortalaması ile dört takım arasında en yaşlısı… Onu 29.1 ile Demir Grup Sivasspor ve 28.1 ile Galatasaray izliyor.

Alt yapısından yetiştirdiği birçok futbolcu ile sezona başlayan Trabzonspor ise, beklendiği gibi 25.7 ile dört takım arasında en düşük yaş ortalamasına sahip… Ama Trabzonspor'da da Sosa ve Pereira gibi taktiğin önemli isimlerinin yaşları oldukça ilerde…

Trabzonspor, beş oyuncu değişikliği hakkını, muhtemelen bu isimleri daha fazla dinlendirmek için kullanacak.

Galatasaray’da da sık sık sakatlanan Falcao’nun dinlendirilmesi düşünülebilir. Medipol Başakşehir’de Demba Ba, Demir Grup Sivasspor’da ise Yatabare,yaşları ilerlemiş ilk 11’in önemli isimleri… Bu isimlerin uzun süren aranın ardından fikstürü dinlenmeden kaldırmaları zor görünüyor.

En yaşlı kadroya sahip olan Medipol Başakşehir, dolayısıyla tecrübeli oyuncularından en çok katkı alan takım… Medipol Başakşehir’in ideal 11’inde Epureanu, Skrtel, Clichy, Mahmut Tekdemir, Caicara, Demba Ba gibi 30 yaşın üstünde çok sayıda etkili futbolcu bulunuyor. Bu nedenle 5 oyuncu değişikliği kuralından yaş ortalaması kısmında en çok fayda sağlayacak takım da Medipol Başakşehir olacak.

Tüm bu etkenlere baktığımızda 5 oyuncu değişikliği kuralı en fazla Okan Buruk’u sevindirecek gibi görünüyor.

SADECE 5 OYUNCU DEĞİŞİKLİĞİ ETKEN DEĞİL

Tabi 5 oyuncu değişikliği, corona virüsünden sonra değişecek futbolda karşılaşacağımız yeniliklerden sadece biri…

Teknik direktörlerin bu yeni kuralı nasıl kullanacağı, maçların seyircisiz oynanacak olması, futbolcuların psikolojilerinin ne durumda olduğu, uzun süre sonra futbolcuların yeniden form tutmaya çalışacak olması da şampiyonluk yarışını etkileyecek faktörler arasında…

Seyircisiz oynamak da zaten pek fazla seyircisi olmayan Medipol Başakşehir için avantaj… Ancak teknik direktörlerin oyun okuma becerileri, sayısı artan oyuncu değişikliklerini doğru kullanıp kullanamayacakları da maç içinde artık oldukça etkili olacak.