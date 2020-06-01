Vasco da Gama’nın 16 futbolcusunda corona virüsü çıktı

Vasco da Gama’nın resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, 250 kişiye yapılan corona virüsü test sonuçları duyuruldu.

Buna göre 16 futbolcunun sonucunun pozitif çıktığı ifade edildi. Sonuçları pozitif çıkan futbolcuların karantinaya alındığı ve testlerin devam edeceği belirtildi. Brezilya’da futbol karşılaşmaları mart ayının ortasında askıya alınmıştı.

Tepki için maske takmışlardı…

Vasco da Gamalı futbolcular, 16 Mart’ta Fluminense’yi konuk ettileri Brezilya Serie A karşılaşmasından önce seremoniye, maçların oynanmasına tepki göstermek için maskelerle çıkmıştı. ABD’nin ardından dünyada en çok corona virüsü vakasının görüldüğü ikinci ülke olan Brezilya’da bugüne kadar 514 bin 992 vaka tespit edildi. Ülkede corona virüsü nedeniyle 29 bin 341 kişi yaşamını yitirdi.