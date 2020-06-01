Süper Lig ne zaman başlayacak? Maç programı ve Süper Lig fikstürü belli oldu

Çekişli haftalarla ilerlerken corona virüs salgını nedeniyle ara verilen Süper Lig, 27. hafta ile kaldığı yerden devam edecek. Heyecanın doruğa çıktığı sezonun geri kalan haftaları aynı fikstüre göre devam edecek. Peki Süper Lig ne zaman başlayacak? İşte maç programı ve Süper Lig fikstürü…

SÜPER LİG NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Video konferans yoluyla gerçekleştirilen basın toplantısında Nihat Özdemir, şimdilik olmak kaydıyla, Süper Lig, TFF 1. Lig, 2. Lig, 3. Lig ve Bölgesel Amatör Ligler'de (BAL) maçların 12-13-14 Haziran haftasında başlatma kararı alındığını duyurdu. Nihat Özdemir, liglerin 26 Temmuz tarihinde tamamlamayı düşündüklerini de belirtti.

MAÇ PROGRAMI AÇIKLANDI

Süper Lig Cemil Usta Sezonu 27, 28, 29, 30 ve 31. hafta müsabaka programları açıklandı. Karşılaşma programları şöyle;