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Sivasspor’a üçüncü kez corona virüsü testi yapıldı

Süper Lig ekiplerinden Sivasspor'a Futbola Dönüş Protokolü çerçevesinde üçüncü kez corona virüsü testi yapıldı. İlk iki testte kulüp genelinde pozitif vakaya rastlanmamıştı.

15:22 -
Haberler Futbol
Sivasspor’a üçüncü kez corona virüsü testi yapıldı

Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) yayımladığı ‘Futbola Geri Dönüş Öneri Protokolü’ kapsamında DG Sivasspor futbolcularına ve teknik heyetine üçüncü kez corona virüsü testi yapıldı.

Sivas İl Sağlık Müdürlüğü'nden Vali Lütfullah Bilgin Sivasspor Tesisleri'ne gelen ekip; tüm A takım futbolcularına, teknik heyete, idari kadroya, destek ekibe, tesislerde ve stadyumda görevli olan personellere üçüncü kez corona virüsü testi yaptı.

Daha önce 2 kez teste tabi tutulan kırmızı-beyazlılarda pozitif vakaya rastlanılmamıştı.

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