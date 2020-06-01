Philippe Coutinho’nun menajerinden transfer itirafı!

Brezilyalı yıldız futbolcu Philippe Coutinho’nun menajeri Kia Joorabchian, oyuncunun bir noktada Premier Lig’e yeniden geri dönebileceğinin sinyallerini verdi.

27 yaşındaki Coutinho, Ocak 2018’de 142 milyon sterlin bonservis bedeliyle Liverpool’dan Barcelona’ya transer oldu ancak Camp Nou’daki beklentileri karşılayamadığı için geçen sezon Bayern Münih’e kiralandı.

Arsenal, Chelsea, Newcastle ve Tottenham’ın resmen ilgilendiği Coutinho için menajeri Joorabchian, “Transfer konusunda konuşmaya başlamadan önce sezonun bitmesini bekliyoruz” ifadelerini kullandı.

Yıldız futbolcunun İngiltere’ye dönmeye sıcak baktığını söyleyen Joorabchian, “Her zaman Premier Lig’de oynamayı sevdiğini söyledim. Zamanında çok keyif alıyordu ve bu sene ya da gelecekte, Premier Lig’e geri dönme fırsatı ortaya çıkarsa, buna kesinlikle sıcak bakıyor” dedi.

Coutinho, bu sezon Bayern Münih formasıyla oynadığı 32 maçta 9 gol atıp 8 asist yaptı.