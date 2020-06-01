MotoGP’de flaş karar! Japonya Grand Prix’si iptal edildi! 1986’dan beri ilk kez…

Corona virüsü pandemisinin spor dünyasında etkileri sürerken bir büyük etkinlik daha iptal edildi. MotoGP’nin 18 Ekim’de düzenlenmesi planlanan Japonya yarışı iptal edildi. Tarihi bir önemi de bulunan yarış, 1986’dan bu yana ilk kez gerçekleştirilmeyecek.

1986’dan beri yıldır aralıksız düzenlenen yarış, şampiyonanın başarılı takımları Honda, Yamaha ve Suzuki’nin de yuvası olması bakımından oldukça önemli bir yarış olarak öne çıkmaktaydı. Japonya Grand Prix’si bu sezon iptal edilen 6. yarış oldu.

Organizasyonun promosyondan sorumlu Dorna’nın sorumlu yöneticisi Carmelo Ezpeleta kasım ayının ortasında pistlere dönmeyi ve mümkün olduğu kadar çok yarışı gerçekleştirmeyi planladıklarını ifade etti.

Ezpeleta, “Deniz aşırı etkinlikler, mümkün olursa, kasım ayının ortasından sonra yapılabilecek ve böylece Japonya Grand Prix’sini yıl içinde gerçekleştirmek çok geç kalınmış olacak” dedi.

İLGİLİ HABER Aylar sonra gelen şok itiraf! `Corona virüsü taşıdığım halde...`

Yarışların ve pistlerin idaresinden sorumlu Mobilityland Corporation başkanı Kaoru Tanaka ise Japonya’daki ve Avrupa’daki durumun tahmin edilemez olduğunun altını çizdi.

‘Başka seçeneğimiz yoktu…’

Tanaka şöyle dedi: “Uluslararası seyahat yasaklarının uzamasını bekliyoruz. Dorna ile yaptığımız müzakereler sonucunda sezonu tamamlamak için Japonya Grand Prix’sini iptal etmekten başka seçeneğimizin olmadığında hemfikir olduk.”

MotoGP sezonunun, normalde dört yarışa ev sahipliği yapan İspanya’da başlamasını planlıyor. Planlamaya göre ilk yarış temmuz ayında İspanya’nın Jerez kentinde düzenlenecek.

Japonya’dan önce MotoGP’de Almanya, Hollanda, Finlandiya, Birleşik Krallık ve Avustralya Granp Prix’leri iptal edilmiş; Fransa, İtalya ve Catalunya (Barcelona) Grand Prix’leri ise ertelenmişti.