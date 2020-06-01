Michael Jordan sessizliğini bozdu! ‘Vahşete sırtınızı dönmeyin’

ABD’de George Floyd isimli siyah bir vatandaşın polis tarafından öldürülmesinin ardından çığ gibi büyüyen tepkilere Michael Jordan da katıldı. George Floyd’un ölümünün ardından başlayan protestolar sonrası Jordan’ın sessiz kalması eleştirilere neden olmuştu.

NBA tarihinin gelmiş geçmiş en büyük ismi olarak gösterilen Jordan uzun süren sessizliğinin ardından bir açıklama yayımladı.

Sosyal medya hesabından tepkisini dile getiren Jordan, “Büyük üzüntü içindeyim. Gerçekten acı dolu ve öfkeliyim. Herkesin acısını, öfkesini ve hayal kırıklığını gördüm, hissettim. Ülkemizde renklerinden dolayı kökleşmiş ırkçılığa ve şiddete uğramış insanların yanındayım” ifadelerine yer verdi.

‘BİRLİK OLUP KANUNLARI DEĞİŞTİRMELİYİZ’

“Yanıtlar bulamıyorum; ancak birlikte sesimiz güçlü çıkmalı ve başkaları tarafından bölünmemeliyiz” ifadelerini kullanan Jordan şöyle devam etti, “Birbirimizi dinlemeliyiz, şefkat ve empati gösterin; asla anlamsız vahşete sırtınızı dönmeyin. Adaletsizliğe karşı ve barışçıl isteklerimizi dile getirmeye devam ettirmeye ihtiyacımız var. Birlik olan sesimizle liderlerimize baskı yapıp kanunları değiştirmeliyiz. Oylarımıza sistemin değiştirmek için ihtiyacımız var. Hepimiz çözümün bir parçası olmalı ve adaleti sağlamak için birlikte çalışmalıyız.”

Michael Jordan, sözlerinin sonunda George Floyd ve ırkçılık nedeniyle hayatını kaybedenler ile aileleri için duyduğu üzüntüyü dile getirdi ve “Kalbim, George Floyd’un ailesiyle ve onun gibi hayatları adaletsizlik ve ırkçılık yüzünden vahşice, duygusuzca ellerinden alınan sayısız insanla birlikte” dedi.