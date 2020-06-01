Mehmet Sepil: 8’ler, artı 2’ler, 32 yaşlar konuşulmadı

BAHADIR ÇOKİŞLER / SÖZCÜ ÖZEL

YABANCI sayısı değişecek mi? Yaş sınırı gelecek mi? Rezerv takım düzenlemesi nasıl olacak? SÖZCÜ, bu ve daha fazla soruyu Kulüpler Birliği Vakfı (KBV) ve Göztepe Başkanı Mehmet Sepil'e yöneltti. Deneyimli yönetici, KBV'nin fikirlerini ve projelerini anlattı. Başkan, özellikle oyuncu yetiştiriciliği konusuna parmak basarken rezerv takım vurgusu yaptı:

ASIL SORUN: YETİŞTİRME

“TFF'YE rezerv takım kurmayı önerdik. Yurtdışında buna benzer uygulamalar var. Son olarak 21 Yaş Altı Ligi iptal oldu. Çünkü fonksiyonsuzdu. Orada ‘gazozuna maç' kültürü vardı, rekabet yoktu. Avrupa'da birçok kulübün profesyonel liglerde rezerv takımı var. Oyuncu yetiştirme konusunda öndeler. Türkiye'de en büyük sorunumuz bu: Oyuncu yetiştiremiyoruz. Bugüne kadar Türk oyuncu yetiştirmekle ilgili dersimizi iyi çalışmadık.

KİRALAMAKLA BU İŞ OLMUYOR

BUNUN en önemli nedeni; altyapıdan yetiştirdiğimiz oyuncuları oynatamıyoruz, süre veremiyoruz. Yani tecrübe kazandıramıyoruz. Almanya'da çok sayıda genç oyuncu, profesyonel liglerde boy gösterirken bu sayı bizde çok az. Mevcut kiralama sistemiyle ülkemizde genç oyuncular, resmi maç tecrübesine erişemiyor. Oyuncular rekabetçi ortama giremiyor. TFF ile yaptığımız görüşmelerde, rezerv takımların profesyonel liglerde boy göstermesiyle, genç oyuncu yetiştirme konusunda adım atılması gerektiğini söyledik. Amacımızı anlattık;

‘Genç çocukları yetiştirelim, tecrübe kazandıralım' dedik. Kulüplerimizin A ve B takımları arasında köprü vardır. Süper Lig takımlarının tecrübe kazansın diye başka takımlara kiralık gönderdikleri gençler ne kadar süre almış diye bakıyoruz.”

‘KULÜPLERE ZARAR VERiLMESiN’

“YABANCI futbolcu düzenlemesi konusunda kamuoyu ve medyaya yansıyan rakamlardan rahatsız olduk. 8'ler, artı 2'ler, 32 yaşlar. Kulüpler Birliği ortak toplantısında böyle bir ortam olmadı, böyle bir formül konuşulmadı. Alınmış bir karar da asla yok. Koronavirüs ortamını bütün kulüpler gördü. TFF, bu konuyla ilgili birlikte çalışma kararı verdi. Grup çalışması kararı aldık ve en kısa zamanda da buna başlayacağız. Kulüplerin yabancı oyuncularla uzun yıllara dayanan ve devam eden sözleşmeleri var. Biz bunları konuştuk, oturup bunları değerlendireceğiz. Kulüplerimiz bu kadar maddi anlamda zordayken başka zararlara neden olacak şeylere izin verilmemeli.”