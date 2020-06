Liverpool futbolcularından George Floyd tepkisi!

İngiltere Premier Lig takımlarından Liverpool’da futbolcular, ABD’nin Minneapolis kentinde polis tarafından öldürülen George Floyd için birlik ve adalet çağrısı yaptı. Gözaltına alınırken polisin orantısız güç kullanması nedeniyle hayatını kaybeden Floyd için tüm dünya kamuoyu tepkilerini dile getirirken futbolcular da Twitter’da #blacklivesmatter (Siyah Hayat Önemlidir) etiketiyle sessizliklerini bozdu.

Anfield Road’da orta sahada çember oluşturarak diz çöken Liverpool futbolcuları adalet çağrısında bulunurken, Twitter’da yapılan paylaşımda “Birlik kuvvettir” ifadeleri kullanıldı ve #blacklivesmatter etiketi kullanıldı.

Manchester United’ın yıldızı Rashford ise yaptığı paylaşımda insanların bölünmüş olduğunu söylerken “Bir zamanlar insanlardan bir araya gelmelerini, birlikte çalışmalarını istedim ama her zamankinden daha bölünmüş görünüyoruz. İnsanların canı yanıyor ve cevaplara ihtiyaçları var” dedi.

İngiltere Milli Takımı’nın bir diğer yıldızı Jadon Sancho da geçtiğimiz pazar günü Borussia Dortmund formasıyla gol attıktan sonra formasının altına giydiği tişörtle Floyd için adalet çağrısında bulundu.

Paderborn maçında attığı golden sonra formasını çıkartan Sancho, “George Floyd için adalet” yazılı bir tişörtü kameralara gösterdi.

Floyd’un ölümü ABD çapında kitlesel protestolara yol açtı, birçok eyaletteki valiler düzeni korumak için Ulusal Muhafız birliklerine çağrıda bulundu.

Polis tarafından gözaltında tutulan bir Afrikalı-Amerikalı vatandaşın ölümün ardından dünyanın dört bir yanında protestolar devam ederken binlerce kişi Londra’da “Black Lives Matter” gösterisinde yürüdü.

Öte yandan Borussia Monchengladbach’ın yıldızı Marcus Thuram da yaptığı paylaşımla tepkisini dile getirdi.

Together is how we move forward, together is how we make a change #BLACK_LIVES_MATTERS pic.twitter.com/7OJUWqTLQZ

— T I K U S (@MarcusThuram) May 31, 2020