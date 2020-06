Liverpool Atletico Madrid maçına gitmişti… Corona virüsü nedeniyle hayatını kaybetti!

Liverpool taraftarı Richard Mawson, corona virüsü nedeniyle 70 yaşında hayatını kaybetti. Liverpool Echo’nun haberine göre takımının Atletico Madrid’le oynadığı maçı tribünde takip eden Mawson, virüsün yayılmasıyla bağdaştırılan tartışmalı maçlardan biri olan Şampiyonlar Ligi mücadelesi sonrasında corona virüsüne yakalandı.

Maçtan önce sağlıklı olduğu kaydedilen Mawson’ın karşılaşmadan iki hafta sonra hastalandığı ve durumunun hızla kötüye gittiği, solunum cihazına bağlandıktan kısa bir süre sonra da yaşamını yitirdiği aktarıldı. Mawson’ın ailesi maç hakkında soruşturma başlatılmasını talep etti.

The Echo’ya konuşan aile Mawson’ın corona virüsüne maçta yakalandığını düşündüklerini zira Mawson’ın stada girerken İspanyol taraftarların arasından geçmek durumunda kaldığını öne sürdü. Maçla ilgili olarak yapılan tartışmalarda 3 bin taraftarın virüsün yaygın olduğu Madrid’den Liverpool’a gelmesine nasıl izin verildiği sorusu cevap bekliyor. Zira maçın oynandığı tarihte İspanya’da maçlar seyircisiz oynanmaktaydı.

Liverpool’da yapılan mahalli bir araştırmada Liverpool şehri ve civarından 41 kişinin bu maçtan sonra corona virüsüne yakalandığı ve hayatını kaybettiği öne sürülmüştü. Aynı zamanda 40 bin kişinin tribünde izlediği Atalanta – Valencia maçı için de özellikle İtalyan yetkililer “biyolojik bir bomba etkisi yarattı” ifadelerini kullanmıştı.

‘Babam haftada iki kez spor salonuna giderdi…’

Richard Mawson’ın 48 yaşındaki oğlu Jamie Mawson şöyle konuştu: “Babam fit bir insandı haftada iki kez spor salonuna giderdi. 11 Mart’ta her zamanki güzergahını kullanarak maça gitti ve stada girmeden İspanyol taraftarların arasından geçtiğini söyledi. İki hafta sonra belirtileri göstermeye başladı. Ateşi çıkmıştı, terliyordu ve daha sonra da nefes alamamaya başladı.

Annem doktoru aradı ve ilk başta antibiyotik verdiler ama iki gün sonra durumu daha da kötüye gitti ve neredeyse hiç nefes alamıyordu ve ambulans çağırmak zorunda kaldık. Aintree Hastanesi’ne gittik ve orada Covid-19 tanısı koyuldu, birkaç saat sonra solunum cihazına bağlandı ve bir daha da o cihazdan kurtulamadı. Doktorlara sorduğumuzda ‘Ne denesek sonuç vermiyor, hiçbir tedaviye cevap alamıyoruz’ dediler. Yanına girmemize de izin yoktu ve video aracılığıyla babama veda edebildik tamamen yürek dağlayan bir durumdu.”

“Bunu düşmanımın bile deneyimlemesini istemem. Ona veda etmek için korkunç bir yoldu” diyen Jamie eski bir makinist olan babasını şu sözlerle anlattı: “Hayatı seviyordu. Tatili, ailesini ve elbette Liverpool’u seviyordu. Kırmızı formayı her yerde takip etti, 60 yıldır maçlara gidiyordu.”

Richard Mawson’ın yarım asırlık eşi Mary ise “Maçtan bir gün sonra otobüsteydim ve önümdeki bir kadın maçtan bir gün önce çalıştığı ‘pub’daki durumu anlattı. Arkadaşlarına her yerde Madrid taraftarlarının olduğunu, sürekli içtiklerini ve tedirgin olduğunu anlattı. ‘Bir sürü virüs olacak burada’ diyordu. Ben de ‘Richard’da maçtaydı’ diye düşündüm ama o kadının haklı olabileceğini hayal etmemiştim” dedi.

’50 yıllık eşimin ambulansla gidişini izlemek zorunda kaldım’

Mary, eşinin hastaneye götürülüşünü ise “Ambulans çağırdığımda gece saat 3’tü. Pencereden onun, 50 yıllık eşimin ambulansla gidişini izlemek zorunda kaldım. Kurbanlık koyun gibi götürdüler ve bir daha geri dönemedi. Son kez onu bir görüntülü çağrı da gördüm ve veda edebildim. Korkunçtu…” dedi.

Mary sözlerine şöyle devam etti: “Richard çok dışa dönü bir insandı. Yaşamayı seviyordu cenazesine 10 kişi katılabildi ancak cenaze aracı yola çıktığında insanlar sokağa çıktı ve ona veda etti. Cenazesinde The Fields of Anfield Road’u ve You’ll Never Walk Alone’u çaldık, öyle istemişti.” Jamie de Mary de Richard için adalet arayacaklarını ve maçın neden seyircili oynandığına dair tam bağımsız bir soruşturma açılması gerektiğini ifade etti. Maç ve maçın virüsün yayılmasındaki etkisi hakkında yerel bir soruşturma yürüten Liverpool Halk Sağlığı Direktörü Matt Ashton ile temas halinde olduklarını söyleyen Jamie, “Bütün taşlar yerine oturuyor, maça gittikten iki hafta sonra semptomları gösterdi ve maçtan başka da neredeyse hiçbir yere gitmemişti. Virüse ne zaman yakalandığı ile tarihi bilmiyor olsak bunun üzerine bu kadar gitmezdik” dedi.

‘Adalet istiyoruz…’

“Her şey bir anda oldu, sağlıklı fit bir adamken solunum cihazına bağlanacak duruma geldi ve bir daha aramıza dönemedi” diyen Jamie, “Ailecek konunun aydınlanmasına ihtiyacımız var neden bu maça izin verildiği ile ilgili tam kapsamlı bir araştırma istiyoruz ve şahsen işin ucunun hükümete dokunacağını düşünüyorum. Bunun böyle geçip gitmesine izin vermeyeceğiz, babam için, bu maç nedeniyle hayatını kaybeden pek çok insan için… Adalet istiyoruz” diye konuştu.