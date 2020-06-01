Leicester City antrenman maçlarını King Power’da yapacak!

Premier League’e dönüş için hazırlıklarını sürdüren Leicester City, takım içindeki antrenman maçlarını boş tribünler önünde oynamaya alışmak için King Power Stadium’da gerçekleştirecek.

Corona virüsü pandemisi nedeniyle 13 Mart’ta askıya alınan ligin 17 Haziran’da yeniden başlaması beklenirken tüm maçlar diğer dönüş planlayan ülkelerde olduğu gibi seyircisiz oynanacak.

Bunun üzerine bu yönteme karar kılan Menajer Brendan Rodgers basına verdiği demeçte, “Maçlara başlamadan önce sahamızda birkaç antrenman maçı yapacağız. King Power’da oynayacağız ki oyuncular o duyguyu hissedebilsin” diye konuştu.

İzleyici deneyimi artırılsa da…

Bununla birlikte Premier League, bilgisayarla üretilmiş ses efektleri ile seyircisiz maçlardaki izleyici deneyimini artırmayı planlıyor ancak Rodgers izleyiciler için ne yapılırsa yapılsın sahadaki oyunun aynı olamayacağını savundu.

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Brendan Rodgers şöyle dedi:

“Kesinlikle aynı olması mümkün değil. Ancak böyle olması gerekiyor. Oyuncuların yoğun çabası ve bağlılığı yine sahada olacak. Taraftarlarımızın da orada olmasını isterdik ama olamayacak.

‘Stadyumda bizimle olmayabilirler ancak…’

Mücadele etmek için bir nedenimiz olacak. Stadyumda bizimle olmayabilirler ancak milyonlarca insan izleyecek, dünya çapında binlerce Leicester taraftarı olacak… Onlar için elimizden gelenin en iyisini yapma görevimiz var.”

Premier League askıya alındığında milli yıldızımız Çağlar Söyüncü’nün de formasını giydiği Leicester City, 53 puanla, ikinci ve bir maçı eksik Manchester City’nin dört puan gerisinde üçüncü sırada yer almaktaydı.