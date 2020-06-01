LeBron James’ten George Floyd tepkisi ‘Medya bunu gösteriyor mu? Hiç sanmıyorum’

ABD’de tüm şehirlerde devam eden protesto gösterilerine destek veren James twitter hesabında ‘Amerika neden bizi de sevmiyor?’ ifadelerini kullanmıştı.

Twitter hesabını aktif bir şekilde kullanan NBA yıldızı George Floyd ile ilgili paylaşımlarına aralıksız devam etti.

James, Colorado Eyaleti meclis binası önünde ellerini arkadan bağlayıp ‘nefes alamıyorum’ diyerek yüzüstü yatan ve protesto gerçekleştiren binlerce kişinin görüntülerini sosyal medya hesabından paylaştı.

‘MEDYA BUNU GÖSTERİYOR MU?’

Medyaya gönderme yapan yıldız basketbolcu, ”Medya bunu gösteriyor mu? Hiç sanmıyorum. Nedenini biliyorsun çünkü bu birlik, güzel ve barışsever” ifadelerini kullandı.

Media showing this???? I bet you they're not.! You know why, cause this is unity, peaceful, beautiful and love! https://t.co/QkgH2SFmON — LeBron James (@KingJames) June 1, 2020

Los Angeles Lakers’ın yıldız oyuncusu LeBron James, polis şiddetine tepki çekmek için ABD ulusal marşı esnasında diz çöken ve o günden beri adeta NFL’den aforoz edilen yıldız quarterback Colin Kaepernick’in fotoğrafı ile Floyd’un boynuna dizini bastıran polisin fotoğrafını yan yana koydu ve “Şimdi anlıyor musun? Yoksa senin için hala bulanık mı? #UyanıkKal” ifadelerini kullanarak bir paylaşımda bulunmuştu.

Olay 2014 yılında Eric Garner’ın polis tarafından göz altına alınırken nefessiz kalıp hayatını kaybetmesi olayını da hatırlattı. Garner da hayatını kaybetmeden önce 11 kez “Nefes alamıyorum” demişti. LeBron James’in de aralarında olduğu pek çok NBA oyuncusu olay sonrasında maçlardan önce ısınmaya “Nefes alamıyorum” yazılı tişörtlerle çıkmıştı.

“Nefes alamıyorum” Black Lives Matter hareketinin bir sloganı haline gelirken yıllar sonra aynı sözlerle bir başka siyahi ABD vatandaşının polis müdahalesi esnasında hayatını kaybetmesi acı bir tesadüf oldu ve aslında neredeyse hiçbir şeyin değişmediğini ortaya çıkardı.