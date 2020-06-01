La Liga geri dönüyor! Program…

İspanya’da üç aylık aranın ardından La Liga yeniden devam ediyor. , 11 Haziran’daki Sevilla-Real Betis yerel derbisiyle başlayacak. 27 haftası oynanan ligde Barcelona 58 puanla lider durumda bulunurken, Real Madrid 56 puanla 2. sırada yer alıyor. Sevilla ise 47 puanla 3. sırada…
23.00 Sevilla – Real Betis
20.30 Granada – Getafe
23.00 Valencia – Levante
14.00 Espanyol – Alaves
18.00 Celta Vigo – Villarreal
20.30 Leganes – Valladolid
23.00 Mallorca – Barcelona
14.00 Athletic Bilbao – Atletico Madrid
20.30 Real Madrid – Eibar
23.00 Real Sociedad – Osasuna