La Liga geri dönüyor! Program…

İspanya’da üç aylık aranın ardından La Liga yeniden devam ediyor. , 11 Haziran’daki Sevilla-Real Betis yerel derbisiyle başlayacak. 27 haftası oynanan ligde Barcelona 58 puanla lider durumda bulunurken, Real Madrid 56 puanla 2. sırada yer alıyor. Sevilla ise 47 puanla 3. sırada…

11 Haziran Perşembe

23.00 Sevilla – Real Betis

12 Haziran Cuma

20.30 Granada – Getafe

23.00 Valencia – Levante

13 Haziran Cumartesi

14.00 Espanyol – Alaves

18.00 Celta Vigo – Villarreal

20.30 Leganes – Valladolid

23.00 Mallorca – Barcelona

14 Haziran Pazar

14.00 Athletic Bilbao – Atletico Madrid

20.30 Real Madrid – Eibar

23.00 Real Sociedad – Osasuna