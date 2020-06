JR Smith arabasının camını kırdığını öne sürdüğü adamı tekme tokat dövdü!

George Floyd’un polis şiddeti nedeniyle hayatını kaybetmesi üzerine ABD genelinde ırkçılık karşıtı eylemler yoğun bir şekilde devam ederken protestolardan tartışma yaratan görüntüler de gelmeye devam ediyor.

Son olarak NBA’de Cleveland Cavaliers forması giyen ve bu sezonu boşta (free agent) geçiren yıldız oyun kurucu JR Smith olay yaratan bir videonun baş aktörü oldu.

TMZ Sports’un yayınladığı videoda 34 yaşındaki basketbolcu arabasına zarar verdiği öne sürülen bir adamı döverken görüntülendi. Videoda Smith, arabasının camını kırdığı iddiasıyla yakaladığı bir adamı yerde tekmelerken görülüyor. Smith’in arkadaşı olduğu düşünülen birkaç kişi olaya müdahale edince şahış kalkıp kaçmaya başlıyor.

İLGİLİ HABER LeBron James`ten George Floyd tepkisi

Olayın sosyal medyada ve haber kanallarında gündeme oturması üzerine bir açıklama yapan Smith olayı anlattı ve şu ifadeleri kullandı:

“Küçük beyaz şerefsizlerden biri nereye gittiğini bilmiyordu ve kamyonetimin kahrolasıca camını kırdı. Yakaladım ve k.çına tekmeyi bastım. Bu nefret suçu değil, benimle bir sorunu olmayan kimseyle bir problemim yok. Bu s…. sisteminin sorunu. Olan bu.”

JR Smith: “One of these little MF whiteboys broke my window so i chased him down and whooped his ass” pic.twitter.com/NfyE3BHIxF

— LakeShowYo (@LakeShowYo) May 31, 2020