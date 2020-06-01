JR Smith arabasının camını kırdığını öne sürdüğü adamı tekme tokat dövdü!

George Floyd’un polis şiddeti nedeniyle hayatını kaybetmesi üzerine ABD genelinde ırkçılık karşıtı eylemler yoğun bir şekilde devam ederken protestolardan tartışma yaratan görüntüler de gelmeye devam ediyor.

Son olarak NBA’de Cleveland Cavaliers forması giyen ve bu sezonu boşta (free agent) geçiren yıldız oyun kurucu JR Smith olay yaratan bir videonun baş aktörü oldu.

TMZ Sports’un yayınladığı videoda 34 yaşındaki basketbolcu arabasına zarar verdiği öne sürülen bir adamı döverken görüntülendi. Videoda Smith, arabasının camını kırdığı iddiasıyla yakaladığı bir adamı yerde tekmelerken görülüyor. Smith’in arkadaşı olduğu düşünülen birkaç kişi olaya müdahale edince şahış kalkıp kaçmaya başlıyor.

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Olayın sosyal medyada ve haber kanallarında gündeme oturması üzerine bir açıklama yapan Smith olayı anlattı ve şu ifadeleri kullandı:

“Küçük beyaz şerefsizlerden biri nereye gittiğini bilmiyordu ve kamyonetimin kahrolasıca camını kırdı. Yakaladım ve k.çına tekmeyi bastım. Bu nefret suçu değil, benimle bir sorunu olmayan kimseyle bir problemim yok. Bu s…. sisteminin sorunu. Olan bu.”

JR Smith: “One of these little MF whiteboys broke my window so i chased him down and whooped his ass” pic.twitter.com/NfyE3BHIxF — LakeShowYo (@LakeShowYo) May 31, 2020

Son olarak 2018-2019 sezonunda Cavaliers formasıyla 11 maça çıkan Smith’in gündeme oturduğu olayın tarihi ise ilginç bir tesadüfü doğurdu.

İlginç tesadüf sosyal medyayı salladı!

31 Mayıs 2018 tarihinde NBA Finalleri’nin Golden State Warriors deplasmanındaki ilk maçında bitime 4.7 saniye kala skor 107-107 iken rakip yarı sahada ribaund alan Smith, takımının önde olduğunu düşünerek kolay bir şut atmak veya pozisyon aramak yerine süreyi eritmeye çalıştı. Smith, hatasını fark edip pasını George Hill’e 1.2 saniye kala atsa da normal süre 107-107 sona erdi ve uzatmalarda gülen taraf 124-114 ile Warriors oldu. Seride 1-0’ı yakalayan Warriors, şampiyonluğa ulaşırken Smith’in hatası ve LeBron James’in pozisyon sonundaki tepkisi hafızalara kazındı.

NBA taraftarları arasında “JR Smith Day” olarak bilinen günün yıldönümünde böyle bir olayın yaşanması da sosyal medya tarafından unutulmadı ve olay, ilginç bir tesadüf olarak tarihe geçti.