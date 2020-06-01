İtalyan devleri gurbetçi futbolcunun peşinde

Bu sezon Werder Bremen genç takımı formasıyla 20 maçta 22 gol atıp 12 de asist yapan 18 yaşındaki Eren Dinkçi’yi İtalyan kulüpleri izliyor. Hücum bölgesinde hem kenarlarda, hem de ileri uçta forma giyen ve gol yollarındaki etkili oyunuyla dikkatleri üzerine çeken Eren Dinkçi´yi Juventus ve Inter kadrosuna katmak istiyor.

Almanya´dan Stuttgart, Hollanda´dan ise Feyenoord genç oyuncunun diğer talipleri…

Eren Dinkçi için Almanya U-20 Milli Takımı´nın teknik direktörü Manuel Baum´un çok istekli olduğu ve genç futbolcunun Almanya´da forma giymesi için sürekli görüşme halinde olduğu öğrenildi.