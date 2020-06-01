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İtalyan devleri gurbetçi futbolcunun peşinde

Werder Bremen´in U-19 takımında forma giyen Eren Dinkçi için İtalya'nın dev kulüpleri devreye girdi. Ayrıca genç futbolcuya Almanya Milli Takımı´nı seçmesi için de teklif yapıldı.

12:54 -
Haberler Almanya Bundesliga
İtalyan devleri gurbetçi futbolcunun peşinde

Bu sezon Werder Bremen genç takımı formasıyla 20 maçta 22 gol atıp 12 de asist yapan 18 yaşındaki Eren Dinkçi’yi İtalyan kulüpleri izliyor. Hücum bölgesinde hem kenarlarda, hem de ileri uçta forma giyen ve gol yollarındaki etkili oyunuyla dikkatleri üzerine çeken Eren Dinkçi´yi Juventus ve Inter kadrosuna katmak istiyor.

Almanya´dan Stuttgart, Hollanda´dan ise Feyenoord genç oyuncunun diğer talipleri…

Eren Dinkçi için Almanya U-20 Milli Takımı´nın teknik direktörü Manuel Baum´un çok istekli olduğu ve genç futbolcunun Almanya´da forma giymesi için sürekli görüşme halinde olduğu öğrenildi.

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Son güncelleme: 13:04 01.06.2020