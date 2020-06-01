Göztepe’nin gençlerinden fedakarlık geldi

Süper Lig’de koronavirüs salgını arasından sonraki ilk maçta 12 Haziran Cuma günü saat 21.45’te evinde Trabzonspor’la karşı karşıya gelecek Göztepe’ye genç oyuncularından müjdeli haberler geldi.

Yaşanan gelir kayıpları nedeniyle kemer sıkma politikası izleyen yönetim, yabancı futbolcularıyla indirim konusunda anlaşma sağlayamazken, kaleciler Göktuğ, Eren, Arda ile Atakan, Ege, Hüseyin, Batuhan ve Yalçın’ın Başkan Mehmet Sepil’in yüzde 20 indirim talebine olumlu cevap verdikleri öğrenildi.

Genç futbolcuların tutumu karşısında bir hayli rahatlayan yönetimin, indirime yanaşmayan Beto, Titi, Napoleoni ve Castro’yla bu hafta içinde bir kez daha masaya oturacağı ifade edildi. Yeni sezonda genç futbolculara daha fazla şans vermesi beklenen Göztepe’de, başka takımlarda kiralık olarak oynayan oyuncuların hepsinin takıma döneceği de vurgulandı.

Teknik direktör İlhan Palut’un bu sezon da kalan 8 haftada gençlere daha fazla forma vereceği ifade edildi. Göztepe’de başkanvekili Talat Papatya, ücretlerinde indirim yapmaları için anlaşamadıkları oyuncularla sezon sonu tekrar masaya oturacaklarını açıklamıştı.