George Puscas’tan Fenerbahçe açıklaması: ‘Bildiğim kadarıyla…’

Bir süredir adı Fenerbahçe ile anılan Reading forveti George Puscas, hakkında çıkan transfer iddialarıyla ilgili olarak Rumen basınına açıklamalarda bulundu.

Digi Sport’a konuşan 24 yaşındaki Rumen forvet, “Şu an Reading’te olmaktan mutluyum. Taraftarlar beni çok iyi sahiplendi. Sakatlık nedeniyle biraz sahalardan uzak kaldım ama mutluyum ve taraftarlar hala bana destek oluyor. Burada futbolumu geliştirme imkanı yakaladım” ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe iddialarıyla ilgili konuşan Puscas, “Bildiğim kadarıyla Fenerbahçe ile ilgili somut bir temas yok. Sadece söylenti var. Eğer böyle bir şey varsa da aklımda şu an sadece Reading var. Öncelik olarak ligi bitirip bir sonraki adımın ne olacağını düşüneceğim” dedi.

Yine de kapıları tam olarak kapatmayan Puscas, “Burada olmak hoşuma gidiyor, bir yıl daha kalıp kendimi geliştirmek istiyorum ama futbolda sizin neleri beklediğini asla bilemezsiniz” şeklinde konuştu.

Rumen forvet, kupa kazanabileceği bir takımda forma giymeyi umut ediyor ve Türkiye’nin en önemli kulüplerinden biri olan Fenerbahçe’de bu şansı yakalayabileceğini düşünüyor.

“HAYALİM PREMIER LİG’DE OYNAMAK”

Romanya’da futbola başladıktan sonra Inter’e transfer olan Puscas, “Gerçekten kupalar ve şampiyonluklar kazanmak istiyorum. Bunu düşünüyorum ve gelecekte kupa kazanabileceğim bir takıma gitmeyi umuyorum” yorumunda bulundu.

Öte yandan Premier Lig hayalinin olduğunu da belirten Puscas, “Championship’te kendimi güçlü hissediyorum. Daha iyi oynamak ve hayalimi yerine getirip Premier Lig’e ulaşmak istiyorum. Amacım Premier Lig’de oynamak” dedi.

Reading formasıyla bu sezon 33 maça çıkan Puscas, 11 gol atıp 1 asist yaptı.