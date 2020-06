Ferdi Kadıoğlu: Milli Takım tercihimi teklif geldiğinde yapacağım

Trabzonlu bir baba ve Kanadalı balerin bir annenin ikinci evladı olarak Hollanda’da dünyaya gelen Fenerbahçe’nin 21 yaşındaki futbolcusu Ferdi Kadıoğlu, TFF’nin TamSaha Dergisi’ne hayatını ve gelecek planları ile ilgili açıklamalarda bulundu.

7 Ekim 1999 Hollanda Arnhem doğumlusun. Futbola başlamadan önce Hollanda’da nasıl bir çocukluk geçirdin?

“Evet, dediğiniz gibi Arnhem doğumluyum. Ama orada sadece 1-2 yıl yaşadım. Daha sonra Nijmegen’e taşındık. Orada büyüdüm ve okula gittim. Futbola 4 yaşında, Arnhem’in AZ 2000 takımında başladım. Çocukluğumda okula gittiğimi hatırlıyorum. Annem de babam da çalışıyordu. Annem profesyonel bir balerindi. Güzel bir çocukluk geçirdim diyebilirim. Şikayet edebileceğim hiçbir şey yok.”

Aileni tanıyabilir miyiz? Hollanda’ya ne zaman ve nereden göçmüşler?

“Aslında komik bir hikaye. Babam Türkiye’de doğuyor ve 7 yaşında Hollanda’ya yerleşiyorlar. Annem Kanada’da doğuyor ve o da 1 yaşında Hollanda’ya göçüyor ailesiyle. Ama açıkçası nasıl tanıştıklarını bilemiyorum. Çünkü çok sık rastlanacak bir şey değil bir Türk ile Kanadalının Hollanda’da evlenmesi. Gerçekten güzel bir hikaye. Benden 1 yaş büyük bir ablam var. O şu an Hollanda’da okuyor. Annem, ablamla birlikte Hollanda’da, babam benimle birlikte Türkiye’de yaşıyor. Aslında ben Türkiye’de futbol oynadığım için ailemin mecburen bölünmesi gerekti. Annemin, ablamla kalması gerekti. Ablam okuyordu. Babam da burada benimle birlikte. Babam Trabzon, Arsin’den Hollanda’ya göçmüş.”

“13 YAŞIMDA TÜRKİYE’DEN DAVET ALDIM”

Genç yaşından itibaren istikrarlı bir oyuncusun. milli takım konusunda Hollanda’yı seçtiğini; U17, U19, U21 Avrupa Şampiyonaları’nda forma giydiğini görüyoruz. Gurbette yaşayan Türk futbolcular milli takım konusunda bu ayrıma mutlaka geliyor. Türkiye’den bir teklif mi olmadı? Senin hikayen nasıl gelişti?

“Aslında bir keresinde davet almıştım. Fakat o zaman çok gençtim. Yanılmıyorsam Almanya’da bir turnuva için çağırmışlardı. 12 ya da 13 yaşındaydım. Daha sonra hiç davet almadım. Ama tabi şimdi işler birazcık değişti. Hollanda’da altyapı eğitimini almış birçok oyuncunun Türk Milli Takımı’nı seçtiğini görüyorum. Ama dediğim gibi, daha sonra bir teklif almadım Türk Milli Takımı’ndan Hollanda A Millî Takımı’nda oynamadığım için A takım seviyesinde Türkiye, Hollanda ve Kanada’yı seçme hakkına sahibim.”

Üçünden de teklif gelirse kimi seçersin?

“Çok zor bir soru gerçekten. Sonuçta henüz hiçbirinden teklif almadığım için seçim yapmıyorum. Ama bu teklif gelirse o zaman ciddi ciddi düşünürüm.”

“BENİM İÇİN BÜYÜK BİR RÜYA GERÇEKLEŞTİ”

2018 yılında yolun Fenerbahçe ile kesişti. Transferin nasıl gerçekleşti?

“2018 yılında menajerim beni aradı ve “Fenerbahçe seninle ilgileniyor, ne düşünüyorsun?” diye sordu. Fenerbahçe’ye Hollandalı bir hocanın da geleceğini zaten duymuştuk. Dolayısıyla benim için iletişim kurmak çok daha kolay olacaktı. Gün be gün kulüple görüşmeler sürdü. En sonunda da 4 yıllık bir sözleşmeye imza attım. Gerçekten çok heyecanlı ve mutluydum. Fenerbahçe çok büyük bir kulüp. Benim için büyük bir rüya gerçekleşti diyebilirim.”

Korona illeti bütün hayatımızı etkiledi. Sen evde geçen günlerde neler yaptın? Farklı hobiler edindin mi?

“Ben oyun oynamayı çok seviyorum. Call of Duty ve FIFA oyunlarını oynuyorum. Vaktimi oyun oynayarak ve her gün idman yaparak geçirdim. Her gün idman yaptım çünkü lig başladığında fit bir şekilde kaldığım yerden devam edebileyim Aynı zamanda yemek yapmayı öğrenmeye başladım. Birkaç kez yemek yapmayı denedim. Ama asıl amacım dediğim gibi fit kalabilmekti.”

İstanbul’da nasıl bir hayatın var? Boş zamanlarında neler yapıyorsun?

“Gerçekten çok güzel bir şehir İstanbul. Yapacak çok fazla şey var. Zaman zaman takım arkadaşlarımla, ailemle veya babamla dışarıda yemek yemeye gidiyoruz. Zaman zaman alışverişe gitmeyi seviyorum. Çok güzel alışveriş merkezleri var. İstanbul hakkında sevmediğim tek şey trafik. Onun dışındaki her şey çok güzel.