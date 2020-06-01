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Sözcü

Fenerbahçe’de önce test sonra antrenman

Süper Lig'de corona sonrası ilk maçına 12 Haziran'da çıkacak olan Fenerbahçe'de hazırlıklar devam ediyor. Sarı-lacivertliler, antrenman öncesinde corona testinden geçti.

16:29 -
Haberler Fenerbahçe
Fenerbahçe’de önce test sonra antrenman

Fenerbahçe, bugün sabah saatlerinde gerçekleştirdiği antrenmanla çalışmalarını sürdürdü. Sarı-lacivertlilere, idman öncesinde corona virüs testi yapıldı.

TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Merkezi'nde saat 11.00'da core çalışmasıyla başlayan antrenman; koşu, ısınma ve koordinasyon hareketleriyle devam etti. Ardından pas çalışması yapan oyuncular, aktif dinlenmeye yönelik çalışmalarla idmanı noktaladı. Antrenman öncesi sarı-lacivertli teknik ve idari heyete, futbolcular ile TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Merkezi'nde bulunan personele corona virüs testi yapıldı.

Fenerbahçe süper lig