Feci intikam!

Antonina Shevchenko’nun Katlyn Chookagian’a yenildiği karma dövüş maçı sonrası yaptığı paylaşım, görenleri şoke etti. Las Vegas’ta gerçekleştirilen maç sonrası Antonina Shevchenko’nun sosyal medya hesabına koyduğu bir selfie, adeta dövüşün nasıl geçtiğinin özeti oldu.

Rakibini yenerek kendisi gibi dövüşçü olan Antonina Shevchenko’nun şampiyon kardeşi Valentina ile galibiyet sayısını eşitleyen Chookagian’ın darbeleri ile yüzü tanınmaz hale gelen 32 yaşındaki sporcu, hemen her rauntta rakibinin gerisinde kaldı. Darbelere 3 raunt dayanabilen abla Shevchenko, maçı kaybederek Chookagian’ın kardeşinin rekorunu yakalanmasına neden olan kişi oldu.

Chookagian, Valentina Shevchenko ile geçtiğimiz şubat ayında şampiyonluk maçında karşılaşmış ve rakibine yenilmişti.

MAÇTAN SONRA AÇIKLAMA YAPTI

Bu maçtan önce Shevchenko’nun kardeşine yenilen ve o maçta sonra yüzü tanınmaz hale gelen Chookagian, yeniden kendisine geldiğini söyledi. Bir anlamda Valentina Shevchenko’dan intikamını almış olan Chookagian, son maçından sonra kimsenin kendisinden böyle bir geri dönüş beklemediğini söyledi.

Dövüşten sonra açıklamalarda bulunan Chookagian “Bu yeteneklere zaten sahiptim… Kendime güvenim de yerine gelince maçı kazanmam kolaylaştı. Diğer herkesin aksine benim için sürpriz olmadı. Bunu başarabileceğimi biliyordum” dedi.

İşte Chookagian ile yaptığı maç sonrası Shevchenko’nun yüzünün son hali: