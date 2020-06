Eski Amerikan futbolu oyuncusu polis kurşunuyla katledildi!

Bir dönem Indiana Hoosier takımında oynayan eski Amerikan futbolu oyuncusu Chris Beaty, Cumartesi gecesi Indianapolis’te George Floyd için düzenlenen gösterilere katıldı. Polisin açtığı ateş sonrasında birçok yerinden vurulan Beaty, olay yerinde hayatını kaybetti.

2000-2004 yılları arasında Hoosiers forması giyen Beaty, aktif spor yaşantısını sona erdirdikten sonra organizasyon şirketi kurmuştu. Cumartesi ve Pazar akşamları Indianapolis’te düzenlenen protesto gösterilerinde iki kişi hayatını kaybederken bunlardan birinin Amerikan futbolu oyuncusu Beaty’nin olduğu açıklandı.

Emniyet müdürlüğünden yapılan açıklamada Cumartesi günü 27, Pazar günü ise 29 kişi tutuklanırken Beaty’nin arkadaşı Sherman Flucas açıklamada bulundu. Flucas, “Chris, topluma, arkaşlarına ve ailesine her şekilde yardımcı olan bir adamdı. Onun mirasını güzel hatırlayacağız” ifadelerini kullandı.

Gösterilerde hayatını kaybeden diğer kişinin ise 18 yaşındaki Dorian Murrell olduğu duyuruldu.

Indiana Başantrenörü Gerry Dinardo, Twitter hesabından yaptığı açıklama ile Beaty’nin ölümünün “çok üzücü ve korkunç bir haber” olduğunu söyledi ve şunları ekledi: “Bir fark yaratmazsak hepimiz sorumlu oluruz. Sorunun bir parçasıyız ya da çözümün bir parçasıyız, başka seçenek yok. Çok üzücü.”

Very sad and horrible news. We all take responsibility if we don’t make a difference. We’re part of the problem or part of the solution there are no other choices. So sad. https://t.co/HrdK04wSbv

— Gerry DiNardo (@gerrydinardo) June 1, 2020