Erol Bulut: Gelecek teklifleri en iyi şekilde…

Türkiye’de Fenerbahçe, Yunanistan’da da Olympiakos’ta şampiyonluklar yaşayan, bu iki ülkenin yanı sıra Almanya ve Ukrayna liglerinde de top koşturan ve şimdi de Alanyaspor’da teknik direktörlük yapan Erol Bulut, TFF TamSaha Dergisi’ne açıklamalarda bulundu.

Başarılı çalıştırıcının futbolculuk dönemindeki anılarından teknik direktörlük kariyerindeki hedeflerine ilişkin birçok konuya açıklık getirdiği röportaj şöyle:

İsminiz zaman zaman büyük takımlarla anılıyor. 45 yaşında, genç bir teknik adamsınız. Yabancı dillere hakimsiniz. Yurt dışında birçok yerde yaşadınız. Futbol dilini iyi biliyor ve gayet de başarılı gidiyorsunuz. Tüm bunların ışığında kendinize nasıl bir kariyer planı yaptınız? “Daha önce bir sorunuza cevap verirken kendimi zaten 2009’da hazırlamaya başladığımı söylemiştim. Hedef zaten teknik direktörlüktü. Ben kendimi anlatayım; yeşil sahalardan ayrılmak istemeyen bir karakterim. Zaten 37 yaşında futbolu bıraktım. Yeşil sahalardan hiçbir zaman uzak kalmak istemiyordum. Bu yüzden teknik direktörlük koltuğunu seçtim. Futbolcunun nasıl bir hedefi varsa, teknik direktörün de var. Benim hedefim en üst seviyede hocalık yapabilmek, kupalar kazanabilmek Bunun için elimden geleni yapmaya çalışıyorum ekibimle birlikte. Bugüne kadar iyi gittiğini düşünüyorum. Evet, yurt içi olsun, yurt dışı olsun teklifler var. Sezon sonunda Alanyaspor ile sözleşmem sona erecek. Gelecek teklifleri kulübümden olsun, diğer takımlardan olsun, en iyi şekilde değerlendireceğimi düşünüyorum.”

Fenerbahçe’den sonra tam anlamıyla futbol seyyahına dönüştünüz. Eintracht Frankfurt, Trabzonspor, Adanaspor, Panionios, Bursaspor, 1860 Münih, Olympiakos, Metalurh Donetsk, OFI Girit ve Veria takımlarında forma giydiniz. Bu yılları nasıl anlatırsınız?

“Çok takım değiştirdim, evet. 12-13 takım olması lâzım. Fenerbahçe’den ayrıldıktan sonra Frankfurt’a gittim. Oradan geri döndüğümde olaylar istediğim gibi gelişmedi. Yunanistan’a transfer oldum. Yunanistan’da çok iyi bir dönüş oldu. Çünkü orada gerçekten iyi bir performans gösterdim. İki sene üst üste yılın en iyi yabancı oyuncusu seçildim. Teklifler de geldi. İtalya’dan teklifler vardı futbolculuk dönemimde. Olympiakos’ta oynadım. İki sene üst üste şampiyonluğumuz var. Kupayı kazandık. Şampiyonlar Ligi’nde yer aldık. Olympiakos’un tarihinde en güzel goller arasında Real Madrid’e attığım gol de halen yer alıyor. O da sevindirici bir olaydı benim için. Olympiakos’tan sonra Ukrayna’da Metalurh Donetsk maceram oldu. İyi başladı ama iyi bitmedi. Çünkü çapraz bağ ameliyatı yaşadım. Yine Yunanistan’a dönüp, 4 yılı orada geçirip futbolu Selanik takımı olan Veria’da tamamladım.”

Futbolculuk döneminizde kendinize örnek aldığınız oyuncu ya da oyuncular kimlerdi?

“Örnek aldığım oyuncu yoktu. ‘Bunun gibi oynayayım; böyle yapayım' dediğim bir oyuncu hiçbir zaman olmadı. Ama beğendiğim, takdir ettiğim futbolcular oldu tabii. Zidane mesela, çok beğendiğim oyunculardan birisiydi. Benim dönemimde benden biraz daha küçük de olsa Brezilyalı Ronaldo çok iyiydi. Çok klas futbolcuydu. Ama dediğim gibi ‘İlla bunun gibi olayım' diyeceğim bir oyuncu hiç olmadı.”

Teknik adamlık döneminde kendinize örnek aldığınız isim ya da isimler kimler?

“Örnek aldığım değil de beğendiğim, takip ettiğim isimler oldu. Bunların başında Juventus’un eski hocası Massimiliano Allegri geliyor. Kendisini çok beğeniyorum. Ayrıca Antonio Conte’yi çok beğeniyorum. Jürgen Klopp çok değerli bir teknik adam. Bu isimleri takip ediyorum. Oynattıkları futbol çok hoşuma gidiyor.”