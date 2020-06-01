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Beşiktaş’tan TFF’ye flaş başvuru! ‘Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu’nun ismi verilsin’

Beşiktaş Kulübü, 2020-21 Süper Lig sezonuna ‘Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu’ isminin verilmesi için Türkiye Futbol Federasyonu'na başvuruda bulunulduğunu açıkladı. Taşçıoğlu, corona virüsü nedeniyle hayatını kaybetmişti.

18:42 -
Haberler Beşiktaş
Beşiktaş’tan TFF’ye flaş başvuru! ‘Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu’nun ismi verilsin’

Türkiye’deki ilk corona virüsü vakalarını tespit eden ve hastaları tedavi ederken pandemiye yakalanan Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu’nun isminin, Süper Lig’e verilmesi için Beşiktaş’tan flaş bir başvuru geldi. Siyah beyazlı ekip konuyla ilgili olarak Türkiye Futbol Federasyonu’na dilekçe verildiğini duyurdu.

Beşiktaş’ın resmi internet sitesinde yer alan açıklamada şu ifadeler kullanıldı;

“Covid-19 pandemisinin ülkemizdeki ilk vakalarını teşhis ve tedavi eden Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu, muayeneler sırasında virüsten etkilenmiş ve 1 Nisan 2020 tarihinde aramızdan ayrılmıştı.

Ülkemizin Covid-19 pandemisiyle mücadelesinde sembol bir isim olan Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu'nun adının yaşatılması gerektiğine inanıyoruz.

Bu nedenle Türkiye Futbol Federasyonu'na, 2020-21 Süper Lig sezonuna ‘Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu' isminin verilmesini talep eden bir dilekçe ile başvuruda bulunduğumuzu kamuoyuna duyurur, Covid-19 salgını nedeniyle hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, tedavileri devam eden vatandaşlarımıza acil şifalar dileriz.

Saygılarımızla,

Beşiktaş JK”

beşiktaş Cemil Taşçıoğlu
Son güncelleme: 19:23 01.06.2020