16 yıl sonra döndü! Beşiktaş’ın sponsorluk anlaşmasını açıkladı

Beşiktaş’ın geçmiş dönemde yıllarca forma sponsorluğunu yapan Beko, Vodafone ile forma sponsorluğu sona eren Beşiktaş ile anlaşmaya vardı. Siyah-beyazlı kulüp, yaptığı açıklamada göğüs sponsorluğu ve sözleşme kapsamındaki diğer reklam hakları için 2 yıllığına 42 milyon TL+KDV bedeli karşılığında anlaşıldığını duyurdu.

Beşiktaş, 1990-1991 sezonundan 2003-2004 sezonunun sonuna kadar forma önünde Beko reklamını taşımıştı. Bu anlaşma kulüp tarihinin en uzun sponsorluk anlaşmasıydı.

KAP’a yapılan açıklama şöyle;

“Şirketimiz ile Arçelik Pazarlama A.Ş. arasında yürütülen görüşmeler neticesinde 2020-2021 ve 2021-2022 sezonları için forma göğüs sponsorluğu konusunda iki yıllık anlaşma sağlanmıştır.

Anlaşma tutarı, Arçelik Pazarlama A.Ş. (Beko) tarafından takımımızın forma göğüs sponsorluğu ve sözleşme kapsamındaki diğer reklam haklarının kullanılması karşılığında, iki sezon için toplamda 42.000.000 TL + KDV olarak belirlenmiştir.

Kamuoyuna duyurulur.

Saygılarımızla”

Beko markası da sosyal medya hesabından Beşiktaş ile yapılan anlaşmayı bu tweet ile duyurdu.