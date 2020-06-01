Aylar sonra gelen şok itiraf! ‘Corona virüsü taşıdığım halde…’

İtalya’nın Bergamo şehri, 19 Şubat 2020 tarihinde Atalanta ile Valencia arasında oynanan Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu ilk maçının ardından, corona virüsünün merkezi olmuş, daha sonra virüs hızla ülkenin diğer şehirlerine yayılmaya başlamıştı. Bergamo Belediye Başkanı Giorgio Gori, Atalanta’nın stadyumu UEFA kriterlerine uymadığı için Milano’da oynanan ve 44 bin 236 taraftarın tribünde izlediği maçın ‘Biyolojik bomba’ etkisi yarattığını söylemişti.

Birçok kimse tarafından virüsün İtalya’da bu kadar yaygınlaşmasında önemli faktör olduğu belirtilen Atalanta-Valencia maçı ile ilgili aylar sonra şok bir itiraf geldi. Atalanta Teknik Direktörü Gian Piero Gasperini, corona virüsü taşıdığı halde Valencia ile oynanan maçta takımının başında yer aldığını söyledi.

“FOTOĞRAFLARA BAKARSANIZ…”

Atalanta ile Valencia arasında oynanan rövanş maçında önceki gece çok hasta olduğunu, hastalığının maç günü daha da kötüleştiğini belirten Gian Piero Gasperini, La Gazzetta dello Sport’a yaptığı açıklamada “Corona virüsü taşıdığım halde maça çıktım. Çok korkuyordum. İki gün çok az uyuyabildim. Fotoğraflara bakarsanız, maç sırasında ne kadar kötü bir durumda olduğumu anlarsınız. Ateşim yoktu ama sanki varmış gibi hissediyordum. Hayatımın devam edip etmeyeceğinden şüphe ederek çıktığım bir maçtı” dedi.

Karşılaşmaya hazırlanırken iki dakikada bir ambulans sesleri duyduklarının altını çizen Gasperini “Antrenman sahamızın yakınında bir hastane var. Yaşananlar adeta bir savaş dönemini andırıyordu. Bir ara hastaneye gitsem ne olur diye düşündüm. Ama sonra takımımla yapmam gerekenler olduğunu düşündüm ve vazgeçtim” ifadelerini kullandı.

Gasperini, tat alma duyusunu kaybettiğini, yediği her şeyin aynı tatta olduğunu ve bu duygunun kendisini çıldırttığını da sözlerine ekledi.

BELEDİYE BAŞKASI DA MAÇI İŞARET ETMİŞTİ

Bergamo Belediye Başkanı Giorgio Gori, yaptığı açıklamada Bergamo’da görülen corona virüsü vakalarının çok yüksek olmasının nedeni olarak, 19 Şubat'ta Milano'da oynanan Atalanta ve Valencia takımları arasındaki Şampiyonlar Ligi maçı olabileceğini ifade etmişti.

Gori, çok sayıda bilim insanının kendi ile aynı fikirde olduğunu belirtti. Gori, ülkede ilk corona virüsü vakasının 23 Şubat'ta ortaya çıktığını hatırlatarak, “Maalesef o sıralarda yeni tip corona virüsünün aramızda dolaştığından haberimiz yoktu. Milano'ya giden 40 bin taraftar birbiriyle temas eti ve virüs yayıldı. Maç biyolojik bomba etkisi yaptı” açıklamasında bulunmuştu.

Gori, corona virüsünün yayılmasının sadece maçla ilişkilendirilemeyeceğini belirtirken, “Olayların kıvılcımını, bilinmeyen bir zatürre ile Alzano Lombardo Hastanesi'ne giden hasta yaktı. O hasta; doktorları, hemşireleri ve diğer hastaları enfekte etti ve salgının kaynağı oldu” demişti.

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