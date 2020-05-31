Ünlü hakem Slavko Vincic’i gittiğine pişman eden parti! Polis bastı

Şampiyonlar Ligi’nde maçlar yöneten FIFA kokartlı ünlü Sloven hakem Slavko Vincic, Bosna Hersek’in Sırp kantonunda yer alan Bijeljina şehrinde düzenlenen bir operasyon sonrası kendisini karakolda buldu. Slovenya’da yayınlanan Vecer gazetesinde yer alan habere göre fuhuş, uyuşturucu ve insan ticareti suçlarından uzun zamandır aranan Tijana Maksimovic’in evinde düzenlediği partiyi basan polis, aralarında Slavko Vincic’in de bulunduğu 40’a yakın kişiyi gözaltına aldı.

Evde yapılan aramada birçok yasa dışı silah, kurşun geçirmez yelekler, yüklüce nakit ve yüksek miktarda uyuşturucu ele geçirildi. Slavko Vincic, polise verdiği ifadede çete ile ilgili olmadığını, partide yanlışlıkla yer aldığını söyledi. Bir iş yemeğinin ardından kendisinin partiye davet edildiğini belirten Slavko Vincic, partiye gittiğinde neler olduğunu bilmediğini söyledi.

“FİLM GİBİYDİ”

Yaşadıklarının film gibi olduğunu belirten Slavko Vincic, ifadesinde şunları söyledi:

“Hayatım boyunca böyle bir durumla karşı karşıya kalmadım. İş yemeği için Bosna Hersek’e gittim. İş görüşmesi yaptığım kişilerden biri beni bu partiye davet etti. Yaşananlar çok garipti ve adeta bir kabus gibiydi. Ben partide hiçbir şey yapmadım. Fuhuş partisi yoktu. Silahları da polis baskınında gördüm. Oraya iş yemeği için gitmiştim. Biz iş konuşurken bir anda polisler içeri girdi. Bizi de tutukladı. Film gibiydi.”

Gözaltına alındıktan sonra zor zamanlar geçirdiğini belirten Slavko Vincic, biraz huzur ve mahremiyet istediğini söyledi.

AVUKATI DA AÇIKLAMA YAPTI

Slavko Vincic’in avukatı Vlado Sanj, Vecer gazetesine yaptığı açıklamada müvekkilinin suçsuz olduğunu savundu. Sanj, yaptığı açıklamada “Vincic hakkında bir soruşturma ya da dava yok. Baskın sonrası 15 kişi tutuklandı. Partiyi düzenleyenler de Vincic’i tanımadıklarını söylemişler. Müvekkilim Slovenya’ya geri döndü. Yaşananlar sadece şanssız bir tesadüf” ifadelerini kullandı.

Şampiyonlar Ligi’nde bu sezon Galatasaray’ın deplasmanda Club Brugge ile oynadığı karşılaşmayı yöneten Slavko Vincic, 2018 yılında ise Fenerbahçe ile Benfica arasındaki maçta da düdük çalmıştı.

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