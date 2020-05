Son dakika… Bobby Morrow 84 yaşında hayatını kaybetti

Olimpiyat tarihinin unutulmaz şampiyonlarından Bobby Morrow hayatını kaybetti.

Dünya Atletizm Birliği’nden (WA) yapılan açıklamaya göre, kariyeri boyunca 11 dünya rekoru kıran eski sporcu, ülkesinin San Benito kentinde bulunan evinde hayata gözlerini yumdu. 1956 Melbourne Olimpiyatları’nda 3 altın madalya kazanan ABD’li sprinter ülkesinde bir efsane olarak biliniyor.

Morrow, Jesse Owens (1936), Carl Lewis (1984) ve Usain Bolt (2012, 2016) ile beraber bir olimpiyatta 100, 200 ve 4×100 metre üçlemesi yapan 4 erkek atlet arasında bulunuyor.

Ekim 1935’te Harlingen’de doğan Morrow lisde futbol oynarken hızını fark ederek atlet olmaya karar vermişti.

World Athletics is deeply saddened to hear that USA’s 1956 Olympic 100m, 200m and 4x100m champion Bobby Morrow died on Saturday (30) at the age of 84.https://t.co/v1nqnN5qpF pic.twitter.com/W9pwnaM7Nv

— World Athletics (@WorldAthletics) May 31, 2020