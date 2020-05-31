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Sözcü

Saul Niguez’den ‘yeni kulüp’ paylaşımı

Atletico Madridli Saul Niguez sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla transfer olacağını ve gideceği kulübü 3 gün sonra açıklayacağını belirtti.

17:00 -
Haberler Futbol
Saul Niguez’den ‘yeni kulüp’ paylaşımı

Atletico Madrid’in 25 yaşındaki futbolcusu Saul Niguez, transfer olacağını kendi sosyal medya hesabından açıkladı.

Merkez orta saha olarak görev yapan Niguez’in kulübü Atletico Madrid ile 2026 yılına kadar sözleşmesi bulunuyordu.

Atletico Madrid taraftarını endişelendiren Saul sosyal medya hesabında; “Yeni kulüp. 3 gün sonra açıklayacağım.” yazdı.

25 yaşındaki İspanyol, bu sezon takımı Atletico Madrid ile 37 resmi maça çıktı. Saul, bu maçlarda takımına 4 gollük katkı sağladı.

Atletico Madrid Saul Niguez