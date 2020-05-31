PSG Icardi’nin bonservisini aldı! İşte bonservis bedeli…

Fransa Ligi takımlarından Paris Saint Germain, Inter’den kiraladığı Mauro Icardi’yi bonservisiyle kadrosuna kattığını açıkladı. Paris Saint Germain Kulübü’nden yapılan açıklamada, 27 yaşındaki Arjantinli golcü ile 2024 yılına kadar sözleşme imzalandığı duyuruldu.

TOPLAM 58 MİLYON EURO

İtalyan basını, PSG’nin Mauro Icardi için Inter’e 50 milyon euro bonservis ve 8 milyon euro bonus ödemesi yapılacağını duyurdu.

Öte yandan PSG’nin Icardi’yi bir İtalyan kulübüne satması halinde Inter’e 15 milyon euroluk ek ödeme yapacağı vurgulandı.

Ayrıca PSG’nin 70 milyon euro satın alma opsiyonu olan Icardi için corona virüsü sürecide pazarlık yaptığı ve rakamı düşürdüğü belirtildi.

PSG’de 31 maça çıkan Mauro Icardi, 20 gol atarak Fransız ekibine önemli katkıda bulundu.