Premier Lig futbolcuları hırsızların hedefi oldu! Son üç ayda üç yıldız soyuldu

İngiltere Premier Lig futbolcularının başı, hırsızlarla dertte! Son üç ayda üç Premier Lig futbolcunun evine hırsız girdi. Mart ayında Jan Verthongen, bu ayın başında Dele Alli ve son olarak da geçtiğimiz gün Manchester City’nin yıldızı Riyah Mahrez, hırsızların hedefi oldu. Mahrez antrenmana gittiğinde harekete geçen hırsızlar, özel bir şifre ile girilebilen daireye sızmayı başararak, yıldız futbolcunun değerli eşyalarını alıp kaçtı.

Daireye şifreyi bilmeden girme imkanı olmayan hırsızların kendisini uzun süredir izlediğinden şüphelenen Mahrez, 300 bin pound (2 milyon 500 bin TL) değerindeki üç saatini, 50 bin pound nakit para (420 bin TL) ve özel formaları çaldı. Mahrez’in, eşi Rita’dan boşandıktan sonra yaşamaya başladığı binanın yönetimi, yıldız futbolcu dışında üç eve daha girildiğini ve hırsızlar hakkında polis tarafından soruşturma başlatıldığını bildirdi.

Saatlerden birinin, belirli isimler için özel olarak üretildiği ve soyunma odasında statü sembolü olduğu öğrenildi. 230 bin pound değerindeki Richard Mille marka saatin hırsızlığın ana nedeni olduğu düşünülüyor. Kulübe yakın kaynaklar, Mahrez’in soygun öncesinde takip edildiğinden şüphelendiğini de belirtti.

Ele geçirilen polis raporunda “Saat beş sularında dört daireye birden hırsızlık olayı gerçekleştirildiği ihbarı alındı. Olay yerine gidildiğinde, aynı blokta bulunan dört dairenin soyulduğu anlaşıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı” denildi.

Daha önce Tottenham’ın iki yıldızı Dele Alli ve Jan Verthongen’in de evi soyulmuştu. Dele Alli, hırsızlarla yüz yüze gelmiş ve kavga etmişti. Verthongen ise evde olmadığı sırada ailesinin palalı saldırganlar tarafından tehdit edildiğini öğrenmişti.

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