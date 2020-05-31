Mauro Icardi, Paris Saint-Germain’de kalıyor! Bonservis bedelinde ‘corona’ etkisi…

Paris Saint-Germain, yaz transfer döneminde Inter’den kiraladığı Arjantinli golcü oyuncu Mauro Icardi’nin bonservisini almaya hazırlanıyor. The Guardian’dan Fabrizio Romano’nun haberine göre taraflar 50 milyon Euro bonservis bedeli ve 7 milyon Euro bonusta anlaşmaya vardı.

Transferde bonservis bedeli olarak 50 milyon Euro’da anlaşmaya varılması corona virüsünün etkisi olarak görülüyor. Daha önce 70 milyon Euro’luk satın alma bedeli üzerine pazarlık yapan iki kulüp, pandeminin transfer piyası üzerindeki etkisini de göze alarak 50 milyon Euro’da anlaştı.

‘Icardi, PSG’de kalmak istiyor…’

Pazarlıkla bonservis bedelinin düşmesinde Icardi’nin de isteği etkili oldu. Inter Sportif Direktörü Piero Ausilio, cuma günü yaptığı açıklamada “Icardi, PSG’de kalmak istiyor ve biz de bunu gerçekleştirmek için görüşmelerimizi sürdürüyoruz” ifadelerini kullandı.

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2013’te Inter’e transfer olan ve 2015’te Luca Toni ile birlikte 22 golle gol krallığına ulaşan 27 yaşındaki Icardi, Inter formasıyla 219 resmi maçta 124 gole imza attı, 28 de asist yaptı.

Icardi, Ligue 1’de ise 20 maçta 12 gole imza atarken, bu sezon UEFA Şampiyonlar Ligi’nde çıktığı 6 maçta 5 gol kaydetti. Takımdan ayrılacağı söylenen Edinson Cavani’nin transferinin de bu anlaşmanın gerçekleşmesi ile hareketlilik kazanacağı düşünülüyor.