Dünyanın gözü 12 yaşındaki Pembe Panter lakaplı boksör Kira Makogonenko’nun üzerinde!

Spora küçük yaşta başlamanın faydalarından söz edilir ki temel bilgiyi (fundamental) güçlendirmek ve kas hafızasını geliştirmek için erken yaşta başlamak oldukça önemli. Bu durum elbette boksta da böyle. Küçük yaşta başlayıp bir de spora doğal bir yatkınlığı bulunan çocuklar geleceğin süper yıldızları olmaya aday. Bu yıldız adaylarından biri de Pembe Panter lakaplı Kira Makogonenko.

Henüz 9 yaşında bir sosyal medya fenomenine dönüşen Kira, şu an 12 yaşında çıktığı 38 maçta 38 galibiyeti bulunuyor. Aynı zamanda antrenörlüğünü de yapan babası Artem Makogonenko küçük kızın kariyer yolculuğunu ve sosyal medya hesaplarını kontrol ediyor.

Gözleri bağlı olsa da…

Kira’yı bir anda fenomene dönüştüren video ise 9 yaşında gözleri bağlı bir şekilde yaptığı antrenman oldu. Gözleri bağlı olmasına rağmen kusursuz bir şekilde yumruklarını isabet ettiren ve kendisine uzanan hamlelerden kaçmayı başaran Kira bu şekilde dünya çapında spor basınının ilgisini çekti.

Ünlü videodan bu yana 3 yıl geçse de Kira kendisini unutturmadı. Şu an Instagram’da 152 bin takipçisi bulunan genç sporcu yoğun antrenman videoları paylaşıyor. Atletik kabiliyetleri ile de öne çıkan Kira, şu anki adı “truly” olan Barcroft TV isimli YouTube kanalına 2017’de bir röportaj vermişti.

Röportajda babası Artem Makogonenko, Kira’nın kendisiyle aynı yaşta olan veya kendisinden büyük hem erkek hem de kız boksörlerle dövüştüğünü ancak Kira’ya artık rakip bulmakta zorlandıklarını ifade etti. Özellikle erkeklerin biz kız çocuğuna yenilmekten çekindikleri için Kira ile dövüşmek istemediklerini belirten Artem Makogonenko başka çocukların birkaç yılda bir ihtimal gelebilecekleri seviyeye, Kira’nın birkaç ayda ulaştığının altını çizdi.

Yeteneğinin yanı sıra çok çalışmasıyla da fark yaratan Kira ise aynı röportajda, haftanın beş günü, günde beş saat antrenman yaptığını ifade etti. İlk sekiz maçının 5’inde erkek çocuklarına üçünde de kızlara karşı dövüştüğünü söyleyen Kira, ilk maçında bir erkek ile karşılaştığını ve rahatlıkla kazandığını söyledi.

Annesi Ira Makogonenko ise ona her türlü desteği vereceklerini belirtirken Kira’nın ringe çıkmadan önce hissettiği kaygılarını doğru bir maç taktiğine dönüştürdüklerini de söyledi.

Hedef üç olimpiyat şampiyonluğu!

Kira röportajda hedefini de açıkça belirtti. Profesyonel boksa geçiş yapmak isteyen Kira, önce rekor kırarak üç kez olimpiyat şampiyonu olmak istiyor. Şu an Ukrayna şampiyonu olan ve 38 maçta 38 galibiyeti bulunan Kira’nın hızı, tekniği ve koordinasyonu oldukça üst düzeyde.

Kira’nın nasıl bir kariyeri olacağı ve hedeflerine doğru emin adımlarla ilerleyişi boks dünyasında merakla takip ediliyor.