Dimitar Berbatov’un Şampiyonlar Ligi favorisi Bayern Münih!

Avrupa futbolunun unutulmaz golcülerinden Dimitar Berbatov, Bundesliga’nın diğer liglerden erken sahaya dönmesi nedeniyle Bayern Münih’in UEFA Şampiyonlar Ligi’nde favori konumuna geldiğini öne sürdü.

Betfair’e açıklamalarda bulunan Berbatov, “Bu sezonun Şampiyonlar Ligi’ne bakınca eğer devam edilirse kendimi Bayern Münih’in kazanma ihtimaline giderek daha yakın hissediyorum” dedi.

Son 16 Turu ilk maçında Bayern Münih, deplasmanda Chelsea’yi 3-0 mağlup etmiş ancak corona virüsü nedeniyle sezonun askıya alınmasıyla eşleşmenin ikinci maçı oynanamamıştı.

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Berbatov, “Belki de Bundesliga’yı daha çok izlediğim için böyle düşünüyorum ama oynadıkları futbolun kalitesi beni çok etkiliyor ve takımda harika oyuncuları var. Son maçlarında Chelsea’yi etkisiz bırakış şekilleri inanılmazdı, çok kolay bir şekilde bunu başardılar” dedi.

Milli formayla kaydettiği 48 golle Bulgaristan tarihinin en golcü oyuncusu olan Berbatov, Manchester United, Tottenham, Fulham, Bayer Leverkusen ve Monaco gibi takımların formasını giydi.

‘Maç kondisyonu kazanıyorlar’

39 yaşındaki Berbatov, “Bu duraklama herkesi nasıl etkileyecek emin değilim ancak Bayern Münih’in küçük bir avantajı var zira şu an oynuyorlar ve maç kondisyonu kazanıyorlar, şu an onları favori olarak göstermek sürpriz olmaz” şeklinde konuştu.

Bundesliga’da 30. şampiyonluğuna oldukça yaklaşan Bayern, son maçta konuğu Fortuna Düsseldorf’u 5-0 mağlup etmişti.