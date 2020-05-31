Boston Celtics’in yıldızı Jaylen Brown, 15 saatlik araba yolcuğulu ile eylemlere katıldı!

George Floyd’un polis şiddeti sonucunda hayatını kaybetmesi ABD genelinde ciddi protestolara neden olurken Boston Celtics’in oyun kurucusu Jaylen Brown da, arabasıyla 15 saat yolculuk yaparak Boston’dan Atlanta, Georgia’ya gittiğini ve buradaki eylemlere katıldığını açıkladı.

Kişisel Instagram hesabında yaptığı bir yayın esnasında konuya değinen Brown, “Georgia’ya mahalleme gitmek için 15 saat boyunca araba kullandım. Bu barışçıl bir eylem. Ünlü olmak, NBA oyuncusu olmak beni bu konu hakkında konuşmaktan hiçbir şekilde alıkoyamaz. İlk ve en önemlisi; ben bir siyahiyim ve bu topluluğun bir üyesiyim. Gördüğümüz adaletsizlik karşısında bir farkındalık yaratmak istiyoruz” dedi.

Brown şöyle devam etti: “Genç bir birey olarak bizim bakış açımıza kulak vermelisiniz. 23 yaşındayım. Tüm cevaplara sahip değilim. Ancak herkesin nasıl hissettiğini emin olun, biliyorum.”

Aynı zamanda NBPA’de (Ulusal Basketbol Oyuncuları Birliği) başkan yardımcılığı görevini sürdüren Brown, elinde megafonla yürüyüşe katılırken Floyd’un hayatını kaybetmeden önce söylediği “Nefes alamıyorum” sözlerinin yazılı olduğu bir pankart taşıdı.

Polis memuru Derek Chauvin’in diziyle boğazına bastırması nedeniyle hayatını kaybeden George Floyd’un ölümü, beyaz polislerin, siyahilere şiddetle ayrımcılık uyguladığı yönünde süre gelen ve Black Lives Matter hareketiyle hayat bulan tepkileri yeniden çok güçlü bir şekilde alevlendirdi.

En az 6 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda yaralı var

ABD’nin genelinde polisin kontrol altına almakta çok zorlandığı eylemlerde en az 6 kişinin hayatını kaybettiği, çok sayıda kişinin yaralandığı ve sayısız dükkanın ve aracın yağmalanarak ateşe verildiği kaydedildi.

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Polislerin eylemlerde sivillere ve gazetecilere de ateş açtığı ifade edilirken Sarah Bele Lin adında bir gazeteci, Los Angeles Times muhabiri Molly Hennessy-Fiske ve MSNBC çalışanı Ali Velshi polis mermileriyle yaralandıklarını ifade etti.

‘Bu sistematik bir şey…’

Brown’la birlikte eylemlere katılan bir diğer NBPA Başkan Yardımcısı Malcolm Brogdon da Jaylen Brown’ın yayınında açıklamalarda bulundu. Indiana Pacers’ın oyun kurucusu Brogdon “Bu ayrımcılıklarla her gün karşılaşan, polis tarafından çevrilen, kardeşlerim, arkadaşlarım sokakta, dışarıdalar. Bu saçmalıklarla uğraşıyorlar. Bu sistematik bir şey. Bir anda çıkıp evlerimizi ateşe verdiğimiz bir şey değil bu. Bu şehri biz inşa ettik. Burası dünyada siyahi olmaktan en çok gurur duyan şehir. Tüm dünyada anlıyor musunuz? Biraz gurur duyalım. Enerjimize odaklanalım. Birlikte bunun tadını çıkaralım” dedi.

Brogdon sözlerini şöyle sürdürdü: “Şimdi tam zamanı. Şu an kaldıraç bizden yana. Şu an bizim zamanımız. İnsanlar geriye dönüp bakacak, çocuklarımız geri dönüp bakacak ve ‘Bunun bir parçasıydınız’ diyecek. 60’larda Martin Luther King Jr’ın yanında yürümüş bir dedem var ve o harika bir insandı. Bizi burada görse gurur duyardı. Bastırmaya devam etmeliyiz. Jaylen buna önderlik ediyor ve onunla gurur duyuyorum. Daha çok öndere ihtiyacımız var.”

Send me their information or names if you know the people who were arrested — Jaylen Brown (@FCHWPO) May 31, 2020

Jaylen Brown ayrıca bir Tweet atarak üç kişinin haksız yere gözaltına alındığını ifade etti. Brown daha sonra tanıyanlardan, o üç kişinin iletişim bilgilerini talep etti. Eski NBA oyuncusu ve Floyd için “İkiz kardeşim gibiydi” ifadesini kullanan Stephen Jackson, Minnesota Timbervolves’un yıldız pivotu Karl-Anthony Towns ve takım arkadaşı Josh Okogie de eylemlerde aktif olarak yer aldı.

Bunların dışında spor camiasından ve sanat çevrelerinde sayısız isim eylemlere destek veren açıklamalarda ve paylaşımlarda bulundu.