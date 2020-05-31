Beşiktaş ve Fenerbahçe 3. Lig’de forma giyen genç futbolcunun peşinde!

Ziraat Türkiye Kupası’nda Beşiktaş’a karşı sergilediği performansla dikkat çeken 24 Erzincanspor'un sol kanat oyuncusu Muhammet Kerem Aktürkoğlu’nun talipleri artıyor.

Genç kanat oyuncusuna Fenerbahçe, Beşiktaş, Yukatel Denizlispor, BtcTurk Yeni Malatyaspor, Fraport TAV Antalyaspor, birinci lig takımlarından Altınordu’nun yanı sıra Erzurumspor ve Karagümrük, 2. ligden ise Manisa FK'nın talip olduğu öğrenildi.

18 Temmuz’da sahalara dönecek olan TFF 3. Lig’de şampiyonluk mücadelesi veren 24 Erzincanspor'la sözleşmesi sezon sonunda sona erecek Muhammet Kerem Aktürkoğlu’nu alacak kulüp, herhangi bir bonservis ücreti ödemeyecek.