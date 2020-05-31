Beşiktaş Başkanı Çebi’den futbolculara teklif: 3 aylık maaşı vermeyelim

KORONAVIRÜSTEN en olumsuz etkilenen kulüplerin başında Beşiktaş geliyor. Eski yönetimden kalan sorunlarla uğraşan ve borç artışında tavan yapan siyah-beyazlılarda iki futbolcu, üç çalışan ve Başkan Ahmet Nur Çebi'de virüs tespit edilmişti.

Bu süreçte gelirleri de dip yapan Kara Kartal'da önceki gün önemli bir görüşme gerçekleşti. Karantina süresi dolan Çebi, Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri'nde ziyaret ettiği futbolculara yeni bir öneri getirdi.

SİYAH-BEYAZLILARIN Başkanı, yaşadıkları ekonomik zorlukları anlattığı futbolculardan maçlar oynanmadan geçen süre için para almamaları önerisinde bulundu.

Mart ayının, futbol oynanan bölümü için ödeme yapacaklarını ifade eden Çebi, kalan 15 gün ile nisan ve mayıs aylarına yönelik maaş ödemek istemediklerini anlattı. Bu talebe özellikle yabancıların itiraz ettiği belirtiliyor. Yönetim ise teklifi kabul etmeyen oyuncularla yeni sezonda devam etmemeyi düşünüyor.

‘RUMUMUZ YETER’ PROJESİ

Beşiktaş, seyircisiz maç kararının ardından gelir getirici bir proje geliştirdi. Siyah-beyazlılar, ‘Ruhumuz Yeter' sloganıyla taraftarların karton maketlerinin tribünleri süsleyeceğini duyurdu. Katılım ücreti 129 TL olurken ruhumuzyeter.bjk.com.tr adresinden de kayıt olunabiliyor.