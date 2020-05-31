Avrupa’da futbol geri dönüyor… Danimarka Ligi’nden sonra Portekiz de futbola kaldığı yerden devam edecek

Mayıs ayında Bundesliga'nın sahalara geri dönmesinin ardından, Çekya, Macaristan, Polonya ve Danimarka gibi ülkelerde de ligler kaldığı yerden devam etmişti. Corona virüsü sebebiyle askıya alınan Portekiz Ligi de 4 Haziran'da başlayacak.

PORTEKİZ LİGİ S SPORT2 EKRANLARINDA

2019-20 sezonunda 24 haftası oynanan Portekiz Ligi'nde; Porto 60 puanla rakibinin 1 puan önünde lider durumda bulunurken, son şampiyon Benfica'da 59 puanla ikinci sırada takip ediyordu. Braga'nın 46 puan ile üçüncü sırada olduğu ligde, dördüncü sırada 42 puan ile Sporting CP yer alıyor.

4 Haziran Perşembe günü saat 21:15'te şampiyonluk adayı Benfica, Tondela'yı evinde ağırlayacak. Aynı gün saat 23:15'te ise V.Guimaraes ile Sporting Lisbon karşı karşıya gelecek. Her iki karşılaşma da canlı yayınla S Sport2 ekranlarından ve S Sport Plus uygulaması üzerinden izlenebilecek. S Sport2, Kablo TV 241. Kanal, TV+ 78. Kanal ve Vodafone TV 12. Kanal'da yer alıyor.

DANİMARKA LİGİ'NDE HEYECAN DEVAM EDİYOR

Öte yandan 2019-20 sezonunda Danimarka Süper Ligi de kaldığı yerden devam ediyor. Süper Lig'de liderlik koltuğunda 62 puanla FC Midtjylland yer alırken, hemen arkasında 50 puanla FC Copenhagen bulunuyor.

Şampiyonluk adayı FC Midtjylland-AC Horsens ile 1 Haziran Pazartesi günü saat 17.00'de karşı karşıya gelecek. Süper Ligde ikinci sırada yer alan FC Copenhagen ise 7 Haziran Pazar günü saat 18:00'de Randers FC ile mücadele edecek.

Seyircisiz oynanacak karşılaşmalar Türkiye'de S Sport ekranlarında ve S Sport Plus uygulamasından canlı olarak yayınlanacak. S Sport, Digiturk 85. kanal, D-Smart 78. kanal TV + 77. Kanal ve Tivibu 74. Kanal, Kablo TV 240. Kanal ve Vodafone TV 11. Kanalda yer alıyor.