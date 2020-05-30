Ukrayna’da çıkan pozitif testlerin ardından maç iptal edildi

Ukrayna’daki profesyonel futbol liginde bazı oyuncu ve kulüp çalışanlarının girdikleri corona testi pozitif çıkınca maç iptal edildi.

Karpaty ile Mariupol arasındaki maçın, pazar günü seyircisiz şekilde oynanması planlanıyordu. Test sonrası yetkililer virüsün bulaştığı kişi sayısını açıklamazken maçın ertelendiği veya iptal edildiğine dair bir bilgi de paylaşılmadı.

Lig yönetimi yaptığı açıklamada, hastalığı kapan kişilerin izole edildiği ve semptom göstermedikleri belirtildi.

Ukrayna hükümeti salgın sebebiyle getirilen kısıtlamaları adım adım kaldırmaya başlamıştı. Mart ayında gelen kısıtlamalar, tüm dünyada olduğu gibi, salgının yayılmasının önüne geçmek için kullanılıyordu. Hükümet, tüm tarafların testleri negatif çıktığı sürece futbol liglerini başlatabilmeyi umut ediyordu.

Seyircisiz oynanacak lig ve kupa maçları bu hafta sonu geri dönmesi planlanıyordu. Ülkenin iki büyük takımı Dinamo Kiev ile Shakhtar Donetsk, bir sorun oluşmadığı sürece pazar günü karşılaşacak.

Ukrayna bugüne kadar 23 bin 304 vaka ve salgına bağlı olan 696 ölüm açıklamıştı.