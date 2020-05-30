Trabzonspor, Joao Pereira ile bir yıllık yeni sözleşme imzaladı

Trabzonspor, sezon sonu bordo-mavili kulüple sözleşmesi sona erecek olan Joao Pereira’nın sözleşmesini bir yıl daha uzattı.

Bordo-mavililerde Ali Ağaoğlu ve Joao Pereira’nın katıldığı ve online olarak Trabzonspor’un iletişim kanallarından yayınlanan imza töreninde sosyal mesafe kurallarına da uyuldu.

36 yaşındaki Portekizli oyuncu 105 kez Trabzonspor forması giydi ve 3 gol atarken 16 gole imza attı ve ligin en etkili bek oyuncuları arasında yer aldı.

Trabzonspor, Joao Pereira’ya 2020-21 sezonu için 500 bin euro garanti ücret ödeyecek.

Menajerlik hizmet bedeli olarak ise 25 bin euro verilecek.

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